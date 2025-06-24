Splashtop wurde in fünfzehn G2-Berichten für den Sommer 2025 als "Grid Leader" ausgezeichnet®
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65 Badges in den Bereichen Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Fernsupport, Service Desk und Remote-Desktop.
CUPERTINO, Kalifornien, 24. Juni 2025 – Splashtop hat den Status eines Grid® Leaders in fünfzehn G2 Summer Grid Reports erreicht und insgesamt 65 Abzeichen in verschiedenen wichtigen Softwarekategorien gesammelt. Dazu gehören 17 erstmalige Anerkennungen und ein starker Aufschwung in den Bereichen Endpoint Management und Patch Management, was Splashtops Eintritt in den Markt für Endpoint Management Anfang dieses Jahres bestätigt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die IT-Modernisierung mit Lösungen zu vereinfachen, die Geräte in einer hybriden Arbeitsumgebung sichern, überwachen und verwalten.
G2 ist eine vertrauenswürdige Ressource für Käufer, die B2B-Software vergleichen, und seine Grid Reports®1 basieren auf direktem Feedback von echten Benutzern, die Anbieter nach Schlüsselfaktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Implementierungszeit, Return on Investment und Benutzerfreundlichkeit bewerten. G2 wendet eine strenge, datengestützte Methodik an, um seine Grid-Berichte zu ermitteln, wobei Kundenrezensionen und verifizierte Quellen von Drittanbietern verwendet werden.
Grid Leader sind Unternehmen mit der höchsten Marktpräsenz und Kundenzufriedenheit, deren Produkte in einer Vielzahl von Anwendungsfällen konsistent Ergebnisse liefern müssen. Splashtop in mehreren Kernkategorien den Status "Grid Leader" erreicht, darunter Endpoint Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Fernsupport, Service Desk und Remote-Desktop. Im Bereich Patch Management wurde das Unternehmen als High Performer ausgezeichnet und erhielt zusätzliche Anerkennung für seine schnelle Einrichtung, Benutzerfreundlichkeit und Benutzerakzeptanz.
Nachgewiesener Wert und Effizienz für IT-Teams jeder Größe
Hinter diesen Anerkennungen stehen messbare Ergebnisse, die IT-Führungskräfte zur Bewertung von Anbietern verwenden können. Im Endpoint Management Grid hatte Splashtop die niedrigste Implementierungszeit aller bewerteten Anbieter, mit durchschnittlich nur 0,3 Monaten bis zur Inbetriebnahme. Die Mid-Market-Return-on-Investment-Analyse (ROI) von G2 ergab auch, dass die Kunden ihre Investition in nur vier Monaten amortisieren, eine der schnellsten Amortisationszeiten im Grid. Splashtop rangierte auch im oberen sechsten Perzentil für den geschätzten ROI, was kumulativ den außergewöhnlichen Wert von Splashtop zeigt.
In ähnlicher Weise erhielt Splashtop in der Kategorie RMM Bestnoten für die Geschwindigkeit der Implementierung, die Benutzerakzeptanz und die Benutzerfreundlichkeit in den Segmenten der mittelständischen und kleinen Unternehmen. Die Kategorie Patch-Management unterstreicht die Zugänglichkeit und das positive Kundenerlebnis von Splashtop mit Abzeichen für die einfachste Einrichtung, die einfachste Verwendung und die einfachste Geschäftsabwicklung.
Die Analyse von G2 ergab, dass Splashtop sowohl für Endpoint Management als auch für Fernsupport einen Net Promoter Score (NPS)2 zwischen 91 und 94 erzielten, je nach Größe des Unternehmens, was auf eine außergewöhnliche Loyalität und einen Mehrwert bei Teams mit eingeschränkten Ressourcen IT hindeutet.
"Wir fühlen uns geehrt, in den G2 Summer 2025 Grid Reports in so vielen wichtigen Kategorien als Leader anerkannt zu werden", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Diese Ergebnisse sprechen für das Vertrauen, das IT-Experten in uns setzen, wenn es darum geht, sichere, moderne Tools bereitzustellen, die effizient, kostengünstig und einfach zu verwalten sind. In einer Zeit, in der von IT-Teams verlangt wird, mit weniger mehr zu erreichen, sind wir stolz darauf, der Anbieter zu sein, der dies möglich macht."
Die Autonomes Endpunktmanagement-Lösung von Splashtopbietet intelligente Automatisierung, einschließlich Echtzeit-Patching, Schwachstellen-Scans und ringbasierter Richtlinienverwaltung, die dazu beiträgt, Zero-Day-Bedrohungen zu verhindern und den Overhead zu reduzieren. Als leistungsstarke Ergänzung zu Microsoft Intune beschleunigt Splashtop AEM die Patch-Zeiten und steigert den Wert bestehender Investitionen, während es gleichzeitig eine erschwingliche, skalierbare Alternative zu komplexeren RMM-Tools bietet.
SplashtopDie Autonomes Endpunktmanagement-Lösung von wurde Anfang dieses Monats im Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools3 2025 als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet. Weitere Informationen zu preisgekrönten Fernsupport- und Endpoint-Management-Lösungen von Splashtop finden Sie unter Splashtop.com, oder lesen Sie Bewertungen direkt von Kunden auf www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Referenzen & Offenlegungen
1 G2 Grid Berichte:
Grid-Report® für Remote Monitoring & Management (RMM) | Sommer 2025
Grid Report® für Fernsupport | Sommer 2025
Grid-Bericht® für Endpoint Management | Sommer 2025
Mid-Market Grid-Bericht® für Endpoint Management | Sommer 2025
Mid-Market-Grid-Report® für das Patch-Management | Sommer 2025
2 Der Net Promoter Score reicht von -100 bis +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS und die NPS-bezogenen Emoticons sind eingetragene Marken von Bain & Unternehmen, Inc., Fred Reichheld und Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13. Januar 2025. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Über Splashtop
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