Splashtop bringt Mirroring360-Receiver und App „Mirroring Assist“ auf den Markt – die branchenweit erste Lösung mit Unterstützung für iOS9 Airplay Mirroring
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Airplay-Bildschirmübertragung von iOS9 auf Windows und MAC in allen Netzwerken, um die Netzwerkchat-Probleme im Zusammenhang mit Bonjour für Airplay-Zwecke zu lösen
San Jose, CA — 9. September 2015 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von plattformübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt an, dass der Mirroring360 AirPlay Receiver die erste Lösung der Branche ist, die iOS9 Airplay Mirroring unterstützt. Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik, Filme, TV-Sendungen, Fotos, Spiele und Apps von Ihrem iOS-Gerät auf jedes Gerät zu streamen oder zu spiegeln, einschließlich Windows, MAC und Android. Sobald installiert, verwandelt Mirroring360 Receiver Ihr Windows oder MAC in einen AirPlay-Empfänger. Sie können dann das Gerät aus dem AirPlay-Menü auf Ihrem iPad, iPhone, iPod Touch und MAC auswählen, um mit dem Streaming und Spiegeln zu beginnen!
„Mirroring360 für Windows und MAC wird bereits von Hunderttausenden von Menschen genutzt, insbesondere von Lehrern und Moderatoren von Unternehmen“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir freuen uns, unseren Nutzern iOS9-Support bieten zu können.“
Wie werden Sie Mirroring360 nutzen?
Lehrer – Lassen Sie Ihre Schüler ihre Ideen oder Hausaufgaben teilen, ohne ihren Platz zu verlassen. Schüler wählen einfach Ihren Computer aus dem Airplay-Menü aus, um ihren Bildschirm zu spiegeln. Lehrer können auch ihren Bildschirm mit der Klasse teilen. In Kombination mit Splashtop Classroom ermöglicht es das gespiegelte iOS-Bildschirm, auf Computern, iPads/iPhones, Android-Geräten und Chromebooks übertragen zu werden. Ideal für Ihr 1:1- oder BYOD-Programm!
Dozenten und Moderatoren — Drahtlose Präsentation von deinem iPad oder iPhone überall im Raum. Lass andere ihre eigenen Inhalte oder Apps präsentieren, ohne von ihrem Platz wegzugehen. Präsentiere jede App oder jeden Inhalt in einer WebEx-, join.me- oder GoToMeeting-Sitzung.
Trainer und Demonstratoren – Demonstrieren Sie die neuesten App-Funktionen. Testen Sie die Expertise der Teilnehmer, indem Sie ihr Gerät spiegeln. Teilen Sie interne Apps, Produktdemos und mehr.
Medienbegeisterte – Teilen Sie Ihre Fotos oder Musik mit Ihrer Familie auf einem großen Bildschirm (über einen Computer). Lehnen Sie sich zurück und steuern Sie den Bildschirm mit Ihrem iOS-Gerät per Fernsteuerung.
Gamer – Zeigen Sie Ihre Gaming-Fähigkeiten auf einem großen Bildschirm (über einen Computer) mit großartiger Leistung und Sound für ein angenehmes, immersives Erlebnis.
Darüber hinaus wurde Mirroring Assist aktualisiert, um die Bereitstellung und Verwaltung von Mirroring360 für größere Schulen und Organisationen zu erleichtern. Mirroring360 ermöglicht es Moderatoren, Lehrern und Schülern, die Bildschirme ihrer Geräte (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) drahtlos mit jedem Computer oder Smart-Display zu teilen.
Mirroring Assist ermöglicht die Verwendung einer QR-Code-basierten Erkennung, um die iOS-Geräte mit den Computern zu verbinden und Bonjour zu umgehen. Sie können Ihre iPad- oder iPhone-Bildschirme über verschiedene Subnetze und VLANs spiegeln, solange die Netzwerke routbar sind. Dieses neue Tool hat erhebliche Auswirkungen auf die einfache Bereitstellung in großen Schulen und Unternehmen:
IT-Administratoren müssen die Netzwerke der Schule für Bonjour nicht neu konfigurieren, was Zeit und Geld spart.
IT-Administratoren können Bonjour Broadcast deaktivieren und so unnötigen Netzwerkverkehr vermeiden. Außerdem hilft es, das Problem zu vermeiden, dass das iOS-Gerät beim Starten von AirPlay eine große Liste von Computern erkennt.
„Mirroring360 löst viele unserer Probleme, ein iPad mit unserem Schulnetzwerk zu verbinden. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, AirPlay zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg „, sagt Rick Meyer, Technischer Facilitator und Ausbilder an den Sidney Public Schools. „Endlich gibt es etwas, das einfach zu bedienen ist und unsere IT-Mitarbeiter nicht belastet.“
Das Update für Mirroring360 beinhaltet auch Funktionen und Tools, um umfangreiche Implementierungen an Schulen und Bezirken zu ermöglichen, wie z. B. eine MSI-Datei Paket- und voreingestellte Konfigurationsoptionen. Erfahre mehr unter: www.mirroring360.com/mirroring-assist.
Mirroring360 ist derzeit im Angebot für 14,99 $ (50 % Rabatt). Mirroring Assist kann kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com