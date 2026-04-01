Die japanische Tochtergesellschaft von Splashtop tritt der Anime System Community (ASC) bei, um die IT-Infrastruktur für die Anime-Produktion zu unterstützen.
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Unterstützung des nachhaltigen Wachstums und der globalen Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Anime-Industrie
TOKIO – 1. April 2026 — Splashtop gab bekannt, dass seine Japan-Tochtergesellschaft, Splashtop K.K. (Hauptsitz: Tokio; Präsident: Yoshiaki Mizuno), der Anime System Community (ASC) als Mitglied beigetreten ist. ASC ist ein Branchenverband, der sich der Förderung von IT-Systemen und -Infrastrukturen in Anime-Produktionsumgebungen widmet.
Unterstützung der digitalen Infrastruktur hinter Japans Anime-Industrie
Die japanische Anime-Industrie ist eine weltweit anerkannte kulturelle und wirtschaftliche Kraft mit starker internationaler Nachfrage und sich ausweitenden digitalen Produktionsabläufen. Während Studios ihre Arbeitsabläufe modernisieren, sind sichere Remote-Zusammenarbeit, Produktionsmanagementsysteme und leistungsstarke IT-Infrastruktur zu entscheidenden Faktoren geworden.
Um diesen sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden, bietet Splashtop hochauflösende Fernzugriffslösungen, die für moderne Animationsworkflows und kreative Produktionsumgebungen optimiert sind.
Splashtop K.K. verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Videoproduktionsunternehmen und anime-bezogenen Studios in Japan. Durch die Ermöglichung von sicherem Fernzugriff und flexiblen digitalen Workflows hat das Unternehmen Produktionsteams geholfen, die Effizienz und operative Widerstandsfähigkeit zu steigern.
Darüber hinaus arbeitete Splashtop K.K. mit Wacom Co., Ltd. zusammen, um gemeinsam „Wacom Bridge“, eine auf die Bedürfnisse von digitalen Künstlern und Produktionsprofis im japanischen Markt zugeschnittene Funktion, zu entwickeln.
Durch sein kontinuierliches Engagement in der Kreativbranche hat Splashtop K.K. sich mit der Mission der ASC, den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in der IT-Systeme zur Anime-Produktion zu fördern, abgestimmt und sich der Gemeinschaft als Mitglied angeschlossen.
Kommentar von Yoshiaki Mizuno, Präsident von Splashtop K.K.
„Die Anime-Industrie Japans wird weltweit bewundert und repräsentiert einen der einflussreichsten globalen Inhaltssektoren des Landes.“ Sein fortgesetztes Wachstum hängt nicht nur von kreativer Exzellenz ab, sondern auch von fortschrittlichen Produktionssystemen, die von einer sicheren und zuverlässigen IT-Infrastruktur unterstützt werden.
Wir fühlen uns geehrt, als Mitglied der Anime System Community beizutreten. Als langjähriger Partner der Branche werden wir mit Interessengruppen zusammenarbeiten, um die nachhaltige Entwicklung des japanischen Anime zu unterstützen und seine globale Präsenz und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.”
Stärkung des Engagements in Japan als globales Technologieunternehmen
Als Teil einer globalen Technologieorganisation betrachtet Splashtop die Zusammenarbeit mit lokalen Industrien und professionellen Gemeinschaften als strategische Priorität. Durch die Teilnahme an ASC möchte Splashtop K.K. weiterhin zur Weiterentwicklung des Animationsproduktionsökosystems in Japan beitragen und den fortschreitenden Ausbau der digitalen Infrastruktur in kreativen Branchen unterstützen.
Splashtop wird weiterhin Organisationen weltweit unterstützen, indem es sicheren digitalen Zugang stärkt und moderne, flexible Arbeitsumgebungen über verschiedene Branchen hinweg ermöglicht.
Nachrichten Höhepunkte
Die japanische Tochtergesellschaft von Splashtop, Splashtop K.K., hat sich der Anime System Community (ASC) angeschlossen, einer Branchenvereinigung, die sich auf IT-Systeme in der Anime-Produktion konzentriert.
Das Unternehmen bringt Erfahrung in der Unterstützung von Anime-Studios und Videoproduktionsfirmen mit, einschließlich der gemeinsamen Entwicklung von „Wacom Bridge“ mit der Wacom Co., Ltd.
Als langfristiger Partner wird Splashtop das nachhaltige Wachstum und die globale Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Anime-Industrie unterstützen.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über die Anime System Community (ASC)
Die Anime System Community (ASC) ist ein Branchenverband, der sich auf den Austausch von Herausforderungen und Best Practices im Zusammenhang mit IT-Systemen in der Anime-Produktion konzentriert. Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten in Bereichen wie Produktionsmanagement, Infrastrukturentwicklung und Sicherheit.
Offizielle Website: https://anime-system.or.jp/