Splashtop stellt AI-optimierten Codec vor, um reibungslosere, zuverlässigere hochauflösende Remote-Workflows zu ermöglichen
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Verbesserungen bieten höhere Bildraten, größere Stabilität und verbesserte Bandbreiteneffizienz für Live-Übertragungen, Medienproduktion und visuell anspruchsvolle Remote-Arbeit
CUPERTINO, Kalifornien, 3. Februar 2026 – Splashtop, ein führendes Unternehmen für moderne IT-Lösungen für digitale Arbeitsplätze, gab heute bekannt, dass ein KI-optimierter Codec entwickelt wurde, um die Leistungsgrenze für hochauflösende Remote-Workflows zu erhöhen, die in Live-Übertragungen, der Videoproduktion und anderen bewegungsintensiven Umgebungen zum Einsatz kommen. Die Verbesserung verbessert das Aussehen, das Gefühl und die Reaktion von Fernsitzungen, indem sie eine flüssigere Bewegung, höhere Bildraten und eine konsistentere visuelle Qualität über eine Vielzahl von Geräten und Einsatzszenarien hinweg bietet.
Der AI-optimierte Codec von Splashtop verbessert, wie visuelle Daten in Echtzeit komprimiert, übertragen und gerendert werden, und passt sich kontinuierlich an die Netzwerkbedingungen und die Bildschirmaktivitäten an. Dies hilft, die visuelle Stabilität und Reaktionsfähigkeit zu bewahren, da Produktionsabläufe sich über feste Studios hinaus in Wohnhäuser, Veranstaltungsorte und Vor-Ort-Umgebungen erstrecken, wo die Leistung sowohl die kreative Präzision als auch das Zuschauererlebnis direkt beeinflusst.
Bei Leistungstests auf Systemen mit leistungsfähigen GPUs zeigte Splashtop klare Führung bei höheren Auflösungen und Bildraten. Während mehrere Fernzugriff-Tools in der Lage waren, 60 Bilder pro Sekunde bei 1080p zu erreichen, konnte nur Splashtop konstant 60 FPS bei 4K-Auflösung halten. Splashtop unterstützt auch einzigartig Ultra-High-Frame-Rate-Optionen und erreicht bis zu 240 FPS, was zusätzlichen Spielraum für bewegungsempfindliche und interaktive Workflows bietet, bei denen Geschmeidigkeit und Reaktionsfähigkeit entscheidend sind.
Auf Systemen mit begrenzteren Grafikfähigkeiten lieferte Splashtop weiterhin wettbewerbsfähige Leistung und verbrauchte dabei weniger Bandbreite bei höheren Auflösungen. Als Hardware-Beschleunigung verfügbar war, hielt Splashtop die Leistung auf dem Niveau anderer Tools, während es bei 4K-Auflösung weniger Bandbreite verbrauchte. In softwarebasierten Szenarien priorisierte der KI-optimierte Codec die Effizienz und lieferte nahezu vergleichbare Bildraten bei gleichzeitiger Reduzierung der Bandbreitennutzung, wodurch hochauflösendes Remote-Arbeiten auf eingeschränkten Systemen praktischer wurde.
Die Vorteile erstrecken sich auch auf virtuelle Desktop- und Cloud-Umgebungen. In Tests überMicrosoft® Azure Virtual Desktop (AVD)-Umgebungen hinweg, sowohl mit als auch ohne GPU-Beschleunigung, lieferte Splashtop bei allgemeiner interaktiver Nutzung durchweg höhere Bildraten als andere Fernzugriffslösungen. Selbst in Szenarien, in denen sich die Videowiedergabeleistung über verschiedene Tools hinweg annäherte, zeigte Splashtop einen deutlich geringeren Bandbreitenverbrauch und unterstrich damit seinen Vorteil in Umgebungen, in denen Netzwerkeffizienz genauso wichtig ist wie Reaktionsfähigkeit.
Hinter diesen Ergebnissen stehen eine Kombination aus dynamischer Bitratenanpassung, inhaltsbewusster Priorisierung aktiver Regionen und intelligenter Erfassungstechniken, die die unnötige Datenübertragung während interaktiver Arbeitsabläufe reduzieren. Zusammen ermöglichen diese Optimierungen Remote-Sitzungen, die sich geschmeidiger, vorhersehbarer und reaktionsschneller anfühlen, insbesondere in den schnelllebigen, bewegungsintensiven Szenarien, die in der Live-Produktion und kreativen Arbeit häufig vorkommen.
Diese Leistungsgrundlage erstreckt sich über Splashtops High-End-Fernzugriffserlebnis, das Retina 5K-Sitzungen, präzise Farbwiedergabe, hochwertigen Audioempfang und reaktionsschnelle Eingaben für stiftbasierte und Multi-Monitor-Workflows unterstützt. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Medien- und Unterhaltungsprofis, remote mit der visuellen Präzision, Reaktionsfähigkeit und Kontrolle zu arbeiten, die sie von lokalen Produktionssystemen erwarten.
„Fernproduktion erfordert Beständigkeit unter Druck“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Egal, ob Teams im Studio, vor Ort oder über virtuelle Desktops arbeiten, die Leistung muss standhalten.“ Unser AI-optimierter Codec ist darauf ausgelegt, diese Zuverlässigkeit zu bieten und gleichzeitig die Grenzen dessen zu erweitern, was Fernzugriff unterstützen kann.
Der KI-optimierte Codec ist in allen Stufen der verschlüsselten Fernzugriffslösung von Splashtop integriert und ist auf allen Geräten, Betriebssystemen und Bereitstellungsumgebungen verfügbar.
Um mehr über die leistungsfähigen Fernzugriff-Lösungen von Splashtop zu erfahren, besuchen Sie www.splashtop.com.
Ankündigungshighlights
Splashtop Remote Access mit KI-optimiertem Codec ist für die Anforderungen von Live-Übertragungen, Sportproduktionen und Medien-Workflows gebaut, bei denen flüssige Bewegungen, visuelle Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit direkt das Zuschauererlebnis beeinflussen.
Splashtop hält stabile 60 FPS bei 4K-Auflösung aufrecht und unterstützt ultra-hohe Bildraten bis zu 240 FPS, wodurch eine flüssigere Bewegung für Live-Übertragungen und Medienproduktions-Workflows ermöglicht wird.
Splashtop hält während interaktiver Workflows höhere Bildraten aufrecht und verbraucht bei hohen Auflösungen weniger Bandbreite im Vergleich zu anderen Fernzugriff-Lösungen.
Splashtop liefert konstante Leistung sowohl auf physischen Systemen als auch in virtuellen Desktop-Umgebungen und sorgt für eine ausgewogene Reaktionsfähigkeit und Effizienz, ohne ideale Hardware oder Netzwerke zu benötigen.
Rechtlicher Hinweis
Microsoft und Microsoft Azure sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.