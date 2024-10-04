Splashtop steigert Foxpass-Neugeschäft um 62 % seit Übernahme
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Ein Jahr nach der Übernahme von Foxpass war die Strategie von Splashtop erfolgreich, die Identity Access Management-Lösung auf neue Märkte auszuweiten und den Kunden verbesserte Sicherheitsfunktionen zu bieten.
CUPERTINO, Kalifornien – 24. September 2024 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach der Übernahme von Foxpass im letzten Jahr einen Zuwachs von 62 % bei den Neukunden verzeichnen konnte. Foxpass Cloud RADIUS von Splashtop schützt WLAN-Netzwerke von Unternehmen vor dem Zugriff unbefugter Nutzer und vor Cyberangriffen und bietet den Kunden einen Weg zu Zero Trust und zur Einhaltung wichtiger staatlicher Vorschriften und Versicherungsanforderungen im Bereich Cybersicherheit. Nach Investitionen in die Foxpass-Roadmap hat Splashtop die Lösung auf internationale Märkte ausgeweitet, eine Präsenz im Bildungssektor aufgebaut und neue Funktionen und Integrationen eingeführt, um den Wert für Foxpass-Kunden zu erhöhen.
Erschließung des Bildungssektors
Laut dem Bericht „State of Ransomware in Education 2024“ von ThreatDown sind Cyber- und Ransomware-Angriffe auf Bildungseinrichtungen im Jahr 2023 um 70 % gestiegen – was unterstreicht, wie wichtig es ist, Bildungseinrichtungen mit Sicherheitsmaßnahmen auszustatten, die Systeme schützen und Sicherheitsverletzungen verhindern. Nach der Übernahme von Foxpass investierte Splashtop in die Entwicklung von Lösungen für den Bildungssektor, die es den Institutionen ermöglichen, die Internetsicherheit für Lernende zu erhöhen und die neuen Vorgaben für Zero-Trust-Architekturen zu erfüllen. Diese Roadmap-Entscheidungen führten zu einem Wachstumsschub in der Branche. Heute machen Bildungseinrichtungen 27 % der Produktpipeline aus.
„Wir haben die entscheidende Umstellung auf PKI-zertifikatsbasierte Authentifizierung für unsere WLAN-Sicherheit vorgenommen, und mit Foxpass Advanced RADIUS war das fast mühelos möglich“, sagt Mike Good, Netzwerkadministrator von LL Schools. „Der cloudbasierte RADIUS-Server ist nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF integriert, was die Einrichtung vereinfacht. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief erwartungsgemäß reibungslos, und jetzt profitieren unsere Lernenden und Mitarbeitenden von einem beispiellos sicheren Zugang. Foxpass hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen.“
Expansion in globale Märkte
Die Übernahme von Foxpass durch Splashtop war ein wichtiger Schritt in der Vision des Unternehmens, die Sicherheit und Flexibilität des IT-Betriebs zu vereinfachen. Foxpass Cloud RADIUS-Lösungen ermöglichen es IT-Admins in Unternehmen und mittelständischen Betrieben, Benutzer sofort zu authentifizieren und Arbeitsabläufe durch Automatisierung und Integrationen zu vereinfachen. Die Lösung verfügt über eine international anerkannte ISO-Zertifizierung und ist SOC-2- und DSGVO-konform, was eine globale Einführung in Europa, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum ermöglicht. Diese internationale Expansion trug zu einem Anstieg des Neugeschäfts in der Sparte um 10 % bei.
Verfügbare Funktionen und Integrationen
Um dem wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden und den Marktbedürfnissen zu entsprechen, investiert Splashtop weiterhin in die Funktionen von Foxpass Cloud RADIUS, zu denen auch die folgenden gehören:
Erweiterte Zugriffskontrolle für „BYOD“-Umgebungen – Foxpass Cloud RADIUS bietet jetzt Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Installationsprogramme, um die Zugriffskontrolle auf nicht verwaltete BYOD-Geräte auszuweiten und mithilfe einer zertifikatsbasierten Authentifizierung eine sichere passwortlose Verbindung herzustellen.
Microsoft Intune-Integration – Durch die nahtlose Integration mit Microsoft Intune können Benutzer eine zertifikatsbasierte Authentifizierung über die Cloud-PKI-Lösung von Microsoft oder Foxpass-Zertifikate erreichen und dabei von einer vereinfachten Bereitstellung und Wartung profitieren.
Sichere Authentifizierung – Die passwortlose zertifikatsbasierte und herkömmliche Passwortauthentifizierung bietet Admins eine effektive Kontrolle über den Benutzer- und Gerätezugang (einschließlich BYOD), was für große geografische Räume und Campus-Umgebungen unerlässlich ist.
Intuitives Design und Interoperabilität – Die nahtlose Integration mit den wichtigsten Anbietern für die Verwaltung mobiler Geräte (Intune, Addigy und Jamf) und Single Sign-On-Anbietern (Okta, Google Workspace und Microsoft Azure AD) ermöglicht eine Einrichtung in nur 10 Minuten.
Automatisiertes Bulk-Onboarding – Massenbereitstellung und -aufhebung, z. B. für neue und Abschlussklassen, werden optimiert, sodass IT-Teams effizient und ohne erhöhten Arbeitsaufwand oder Fehler nach oben oder unten skalieren können.
Robuste Sicherheit und Compliance– Unternehmen können strenge Anforderungen an Cybersicherheitsversicherungen erfüllen, um Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen abzuschwächen und Standards wie COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA und PCI einzuhalten.
„In einer sich ständig weiterentwickelnden Remote- und Hybrid-Welt brauchen Unternehmen auf der ganzen Welt einen intelligenten und geschützten Zugang zu WLAN-Netzwerken, virtuellen Endpunkten und Unternehmensressourcen“, so Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop. „Die Übernahme von Foxpass durch Splashtop und die Erweiterung bestehender Funktionen und Möglichkeiten zeigt unser Engagement, die Sicherheit für Unternehmen zu vereinfachen, die sich den Herausforderungen der heutigen Cyber-Bedrohungslandschaft stellen müssen. Unsere jüngste Entwicklung zeigt, dass Splashtop führend ist, wenn es darum geht, Kunden ein umfassendes Angebot für Fernzugriff und Sicherheit zu bieten.“
Für weitere Informationen über Foxpass Cloud RADIUS und den Remote-Desktop-Zugriff und Fernsupport von Splashtop, besuchen Sie bitte splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com.
Pressekontakt USA
Laura Shubel
BIG FISH PR für Splashtop
splashtop@bigfishpr.com