Splashtop erweitert Fernsupport-Technologie auf mobile Geräte von Kyocera
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Kyocera bietet On-Demand-Fernsupport für robuste Geräte mit der Splashtop SOS-App an
SAN JOSE, Kalifornien, Donnerstag, 19. November 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Supportlösungen, hat seinen Technologiesupport auf die robusten Mobiltelefone von Kyocera in Nordamerika ausgeweitet. Nachdem die Zustimmung des Kunden eingeholt wurde, können die Techniker von Kyocera nun mit der Splashtop SOS-Anwendung aus der Ferne auf die Geräte der Kunden zugreifen und diese kontrollieren, um einen schnelleren und genaueren technischen Support zu gewährleisten.
Nach dem Herunterladen der Splashtop SOS-App öffnen Kyoceras Mobilfunkkunden einfach die App, um einen einzigartigen Sitzungscode zu erhalten, den sie an ihren Kyocera-Supporttechniker weitergeben können. Der Techniker kann den Code verwenden, um den Fernzugriff auf dem Kyocera-Gerät zu starten.
Techniker sehen den Bildschirm des Mobiltelefons auf ihrem eigenen Computer und können es mit Zustimmung des Kunden fernsteuern, um Fehler zu beheben, als ob sie das Telefon des Benutzers persönlich steuern würden.
"Kyocera ist seit langem führend auf dem Markt für robuste Geräte", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Mit Splashtop kann Kyocera seinen Kunden sofortige Unterstützung aus der Ferne bieten, um Probleme so schnell wie möglich zu lösen", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop.
„Sicherheit ist von größter Bedeutung, und zu wissen, dass sie einen bestehenden Kundenstamm von 200.000 Unternehmen weltweit haben — darunter Banken, Regierungen und Strafverfolgungsbehörden — war entscheidend für unsere Entscheidung, Splashtop zu nutzen, um Splashtop zu nutzen“, sagte Vipul Dalal, General Manager der Communications Equipment Group von Kyocera.
Die Splashtop SOS-App unterstützt die robusten mobilen Geräte von Kyocera, die mit Mil-Spec 810G und wasserdichtem Schutz nach IP68 für eine zuverlässige Kommunikation unter rauen, oft entlegenen Arbeitsbedingungen gebaut sind. Technischer Support an entfernten Standorten kann eine Herausforderung sein, aber die SOS-App kann praktisch überall eingesetzt werden.
Über Kyocera
Nach der Einführung von mehr als 100 wasserdichten und robusten Mobilgeräten weltweit in den letzten mehr als 10 Jahren hat Kyocera eine lange Tradition darin aufgebaut, viele „Premieren“ auf dem US-Markt und der Welt anzubieten, indem es Robustheit nach Militärstandard 810G und Sicherheit auf Unternehmensniveau mit einem Ökosystem von Lösungspartnern, branchenspezifischen Anwendungen und innovativem Zubehör kombiniert hat. Kyocera hat letztendlich ein „Total Solution“ -Angebot entwickelt, das dazu beiträgt, die Gesamtbetriebskosten für eine Vielzahl von Branchen wie öffentliche Sicherheit, Transport und Bauwesen deutlich zu senken. Erfahre mehr auf https://kyoceramobile.com/
Über Splashtop
Splashtop bietet mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit — Fachleute, MSPs, IT, Helpdesks, Hochschuleinrichtungen und sogar Regierungsbehörden — das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassige, benutzerfreundliche und sichere cloudbasierte und lokale Fernzugriffslösungen.