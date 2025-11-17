Splashtop verbessert Microsoft® Intune® und Microsoft® Entra® für mehr Sicherheit und Kontrolle in hybriden Arbeitsumgebungen
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Bei Microsoft IgniteTM 2025 zeigt Splashtop die zunehmende Akzeptanz von ergänzenden Lösungen für Microsoft-Benutzer, einschließlich passwortloser Authentifizierung, Fernsupport und autonomem Endpunktmanagement, die hybride Umgebungen modernisieren und absichern.
CUPERTINO, Kalifornien, 17. Nov. 2025 – Auf der Veranstaltung Microsoft Ignite 2025 gab Splashtop die steigende Akzeptanz seiner Lösungen bekannt, die darauf ausgelegt sind, Microsoft Intune® und Microsoft Entra® für moderne IT-Umgebungen leistungsstärker zu machen. Mit der Erweiterung der Nutzung von Microsoft-Cloud-Diensten gewinnt Splashtop an Zugkraft als ergänzende Plattform, die Fernzugriff, passwortlose Authentifizierung, Fernsupport und Echtzeit-Endpunktautomatisierung für hybride Organisationen bereitstellt.
Diese Funktionen stimmen mit Microsofts Zielen der Zero Trust und Endpunktmodernisierung überein. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) arbeitet Splashtop mit Microsoft-Technologien zusammen, um IT-Operationen zu vereinfachen und die Sicherheit für verteilte Teams zu stärken.
Wachsende Verbreitung unter Microsoft-Nutzern
Mit der Expansion von Cloud-Netzwerken wenden sich Organisationen, die Microsoft für das zentrale Management verwenden, an Splashtop, um die hybride Sicherheit zu stärken und eine nahtlose Kontinuität zu gewährleisten. Seit dem Start im Frühling haben 42% der Enterprise-Support-Kunden das Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) angenommen, aufgrund seiner einfachen Bereitstellung, automatisierten Patch-Verwaltung und Echtzeit-Bedrohungsreaktion. Die Einführung der cloud-nativen Netzwerkauthentifizierungslösung Foxpass von Splashtop ist bei Microsoft-Nutzern ebenfalls um 35 % gewachsen, was eine steigende Nachfrage nach vereinfachtem Zero-Trust-Management für moderne IT-Umgebungen widerspiegelt.
„Wir sind bestrebt, IT dabei zu helfen, den Betrieb zu vereinfachen und ihre Sicherheitslage zu stärken“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Durch die Verbesserung von Automatisierung und Sichtbarkeit in Microsoft-Umgebungen bietet Splashtop mehr Kontrolle, klareren Kontext und die Beweglichkeit, um hybride Operationen sicher im großen Maßstab zu halten.“
Ein natürlicher Partner für Microsoft
Splashtop steigert den Wert von Microsoft Intune, Microsoft Entra und Microsoft Cloud PKITM und fügt sich natürlich in IT-Workflows ein, um Sichtbarkeit, Kontrolle und Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern und dabei bestehende Sicherheits- und Managementprozesse zu verstärken.
AEM-Dashboards geben Administratoren einen klaren Überblick über ihre Umgebung und Echtzeitkontrolle über jeden Endpunkt. Sie können den Zustand und Status von Geräten sowie aufkommende Bedrohungen sehen und dann sofort durch automatisierte oder manuelle Reaktionen handeln. Diese einheitliche Ansicht ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Zero-Day-Bedrohungen und hält Compliance-Signale aktuell. Es schafft eine adaptive Betriebsschicht, die zusammen mit Microsoft Intune arbeitet, um Blindspots zu reduzieren und Reaktionszeiten von Stunden auf Sekunden zu verkürzen.
Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Fernsupport mit Multi-Techniker-Zugang gibt IT-Teams die Flexibilität und Kontrolle, um zusammenzuarbeiten und Probleme für jeden Gerätetyp zu lösen, egal ob ein Endbenutzer anwesend ist oder nicht. Dies ermöglicht es der IT, verteilte Computer und mobile Geräte, die möglicherweise nicht bei Intune registriert sind, leicht zu unterstützen und zu sichern.
Splashtops cloud-native Netzwerkauthentifizierung -Lösungen verifizieren Benutzer und Geräte sofort durch zertifikatsbasierte Netzwerkauthentifizierung, die in Microsoft Entra, Microsoft Intune und Microsoft Cloud PKI integriert ist. Dieser Ansatz erweitert den sicheren, passwortlosen Zugang über Wi-Fi, VPN und hybride Umgebungen hinweg, automatisiert das Zertifikatslebenszyklusmanagement sowohl für verwaltete als auch BYOD-Geräte. Das Ergebnis ist eine moderne, identitätsbewusste Authentifizierungsschicht für Microsoft-Umgebungen, die Compliance stärkt, die Einführung vereinfacht und den IT-Aufwand reduziert.
Gemeinsam balancieren Splashtops skalierbare Lösungen starke Sicherheit und betriebliche Einfachheit in bestehenden Microsoft-Umgebungen, wodurch IT mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über hybride Arbeitsbereiche erhält.
Kundenmomentum und Validierung
„Splashtop Autonomous Endpoint Management hilft uns, Endpunkte über mehrere Standorte hinweg zu verwalten und zu warten, ohne ständige Vor-Ort-Besuche.“ Automatisiertes Patchen und Updates stellen sicher, dass Systeme mit minimalem manuellem Aufwand sicher und konform bleiben.“ — IT-Techniker, Biotechnologiebranche
„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist, dass es alles automatisch erledigt, ohne dass ich daran denken muss... Es ist absolut zuverlässig, seit wir es nutzen, und die Kosten sind im Vergleich zu anderen Unternehmenslösungen vernünftig.“ — IT-Manager, Bauindustrie
„Cloud RADIUS liefert genau das, was wir brauchen: ein sicheres, cloudbasiertes Authentifizierungssystem, das sich in unsere bestehenden Identitätsmanagement-Tools integriert. Mit seiner einfachen Bereitstellung, dem reaktionsschnellen Support und der zuverlässigen täglichen Leistung ist es zu einem wertvollen Bestandteil unserer Netzwerksicherheit geworden.” — Daniel C., Director of Information Technology
Vorteile von Splashtop für Microsoft-Ökosysteme
Echtzeit-Sichtbarkeit und Kontrolle über verwaltete und nicht verwaltete Endpunkte, um Compliance und Gerätegesundheit aus einer einzigen Ansicht zu gewährleisten.
Beschleunigtes Patching und Behebung durch KI-gestützte Automatisierung, die Windows- und macOS-Geräte auf dem neuesten Stand hält.
Zero-Trust-Durchsetzung, die reibungslosen Zugang für verifizierte Benutzer und Geräte bietet, während Verbindungen von nicht vertrauenswürdigen Quellen abgelehnt werden.
Verbesserte Wi-Fi- und 802.1x-Sicherheit durch Cloud RADIUS, das Benutzer und Geräte mit zertifikatbasierter Authentifizierung überprüft, bevor Netzwerkzugang gewährt wird.
Vereinfachte passwortlose Authentifizierung durch automatisiertes Zertifikatsmanagement zur Sicherung von Wi-Fi-, VPN- und BYOD-Verbindungen.
Reduzierte Sicherheitslücken und schnellere Reaktionszeiten durch kontinuierliche Überwachung und automatisierte Behebungen.
Nahtlose Kontinuität für hybride Arbeitsumgebungen, egal ob Mitarbeiter vom Büro, von zu Hause aus oder im Außeneinsatz verbinden.
Besuchen Sie online, um zu erfahren, wie Sie Microsoft Intune mit Splashtop leistungsfähiger machen können.
Rechtlicher Hinweis
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra und Microsoft Ignite sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft-Gruppe.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit bestbewertete Anbieter von Fernzugriffs-, Support- und Autonomes Endpunktmanagement-Lösungen, die Sicherheit und Leistung in der arbeitsplatzunabhängigen Welt vereinfachen. Mit Kundenerfolg als oberster Priorität ist die Technologie von Splashtop einfach zu implementieren, zu nutzen und zu verwalten für kleine und mittelständische Unternehmen und große Unternehmen, und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzraten, umfangreiche Geräteunterstützung und 24/5 Kundensupport. Die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern ausgewählt wurde, ist Splashtop ein Partner, der es Nutzern ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zu wachsen und zu skalieren, mit hochflexiblen Plänen. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), und arbeitet mit Microsoft zusammen, um Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.