Splashtop kündigt strategische Partnerschaft mit e-Jan Networks an, um Unternehmen eine integrierte Lösung für sicheren Fernzugriff zu liefern
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Splashtop für CACHATTO ermöglicht es Telearbeitern, überall und jederzeit aus der Ferne zu arbeiten
San Jose, Kalifornien — 31. Mai 2016 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von leistungsstarkem, bildschirmübergreifendem Zugriff, Support und Zusammenarbeit, kündigt seine strategische Partnerschaft mit e-Jan Networks Co. an, dem führenden Anbieter von sicheren mobilen Fernzugriffslösungen für japanische Unternehmen.
Die 800 größten japanischen Unternehmen sind Kunden der führenden Fernzugriffslösung CACHATTO von e-Jan Networks. Splashtop für CACHATTO wird im Sommer 2016 als integrierte, zusätzliche sichere Desktop-Lösung erhältlich sein.
„Wir freuen uns, mit e-Jan zusammenzuarbeiten, um eine gut integrierte Lösung anzubieten, um Unternehmen einen leistungsstarken, einheitlichen Arbeitsplatz zu bieten“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die Unterstützung von Telearbeitern ist eine wertvolle Initiative, um die Produktivität der Belegschaft zu steigern.“
Nach der Integration können sich CACHATTO-Kunden einfach mit ihren bestehenden Konten anmelden und eine leistungsstarke Remote-Desktop-Lösung nutzen. Es werden keine Unternehmensdaten auf das Remote-Terminal heruntergeladen, wodurch ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenkontrolle gewährleistet ist. Splashtop für CACHATTO wird im Mai auf der Information Security Expo in Japan vorgestellt.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com
und www.mirroring360.com. Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Über e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. wurde im März 2000 als erstes in Risikokapital investiertes Unternehmen von Toray Industries, Inc. gegründet. e-Jan Networks hat die Vision, sicheren Fernzugriff von jedem beliebigen Terminal aus zu ermöglichen und so einen „universellen Arbeitsplatz“ für Unternehmen zu schaffen. CACHATTO war die führende sichere Fernzugriffslösung für Japans führende Unternehmen.
Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Kontakt für die Medien
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com