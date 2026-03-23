Splashtop kündigt Partnerschaft mit SysAid an, um sicheren Fernsupport in KI-gesteuerte ITSM-Workflows zu integrieren
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Die Integration ermöglicht SysAid Copilot, Splashtop Fernsupport durch KI-gesteuerte Ticket- und Asset-Intelligenz zu initiieren.
CUPERTINO, Kalifornien – 23. März 2026 — Splashtop, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherer Fernzugriff und Fernsupport, gab heute eine Partnerschaft mit SysAid bekannt, einem führenden Anbieter von KI-nativen Enterprise- und IT-Service-Management-Lösungen (ITSM). Durch diese Partnerschaft wird die Splashtop Fernsupport-Technologie in die SysAid-Plattform integriert, wodurch die Fähigkeiten von IT-Teams erweitert und eine schnellere, effizientere Problemlösung ermöglicht wird.
Die Integration mit SysAid Copilot ermöglicht Technikern, sichere beaufsichtigte und unbeaufsichtigte Fernsupport-Sitzungen direkt aus SysAid-Servicedesk-Tickets zu starten, wodurch das Wechseln von Tools oder Workflows entfällt. Durch die Kombination von Splashtops hochleistungsfähigen, unternehmensgerechten Fernzugriffsmöglichkeiten mit SysAids AI-nativem Ansatz zur Serviceverwaltung erhalten IT-Teams eine nahtlosere Möglichkeit, Probleme zu diagnostizieren, darauf zuzugreifen und zu lösen, während sie die operative Sichtbarkeit, administrative Kontrolle und starke Sicherheit während des gesamten Support-Lebenszyklus beibehalten.
Der Splashtop Fernsupport wird durch KI-gesteuerte Workflows initiiert, die vom SysAid Copilot innerhalb des Service-Desks orchestriert werden. Mithilfe von KI kann SysAid das betroffene Gerät direkt aus dem Ticket-Kontext erkennen oder es über den KI-gesteuerten Asset Manager identifizieren, wenn Details fehlen. Im Laufe der Zeit lernt Copilot aus früheren Tickets, um automatisch Fernsupport vorzuschlagen und einen sicheren Verbindungslink zu generieren, wodurch manuelle Schritte entfallen und IT-Teams die mittlere Lösungszeit (MTTR) reduzieren und die Kundenzufriedenheit (CSAT) verbessern können.
„Softwareplattformen im gesamten IT-Ökosystem sind auf zuverlässige Fernverbindungen angewiesen, um ihre Kunden zu unterstützen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Der KI-gesteuerte Service Desk von SysAid stellt eine wichtige Weiterentwicklung dar, wie IT-Teams arbeiten.“ Durch die Integration von Splashtops Hochleistungs-Fernzugriff in diese Workflows helfen wir Organisationen, schneller mit Geräten zu verbinden, den manuellen Aufwand zu reduzieren und Probleme effizienter zu lösen.
„Unsere Kunden verlassen sich auf SysAid, um IT-Teams zu helfen, effizienter zu arbeiten, besseren Service zu liefern und Mitarbeiter überall zu unterstützen“, sagte Avi Kedmi, CEO von SysAid. „Die Integration von Splashtops Fernzugriff-Technologie ermöglicht es uns, diese Fähigkeiten mit schneller, sicherer Geräteverbindung zu erweitern, sodass IT-Teams die Arbeit ohne Unterbrechung fortsetzen können.“
Mit der SysAid AI–Splashtop Integration können IT-Teams:
Starten Sie sichere Fernsupport-Sitzungen direkt aus SysAid-Tickets mit einem Klick, einschließlich des Zugriffs auf Geräte, wenn kein Benutzer anwesend ist.
Unterstützung für plattformübergreifende Umgebungen für Desktops, Laptops, Tablets und mobile Geräte, einschließlich Windows, macOS, Linux, iOS, Android und Chromebook-Geräte
Liefern Sie hochleistungsfähige Fernsitzungen, die für geringe Latenz, hohe Bildraten und reaktionsschnelle Steuerung optimiert sind, um Echtzeit-Support bereitzustellen
Gewährleisten Sie Sicherheit und Konformität auf Unternehmensniveau, einschließlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, rollenbasierter Zugriffskontrolle, SSO und Übereinstimmung mit SOC 2, ISO und DSGVO
Die Integration von SysAid und Splashtop ist ab heute generell für SysAid-Kunden verfügbar.
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Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über SysAid
SysAid hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen zu befreien, indem es KI für sie und ihre Mitarbeiter einsetzt. Auf einer robusten ITSM-Plattform aufgebaut, fügt SysAid's Agentic AI eine starke operationale Ebene zur IT hinzu, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und befreit Teams von reaktiver Arbeit. KI-Agenten ergreifen die erste Maßnahme, damit IT-Profis nur dann eingreifen, wenn es wirklich nötig ist – so können sie sich auf Optimierung, Innovation und strategische Herausforderungen konzentrieren. Organisationen können in wenigen Wochen live gehen, mit schneller Einarbeitung und ohne umfangreiche Migrationen. Die KI von SysAid ist speziell für IT entwickelt und bietet Sicherheit und Governance by Design, zusammen mit preisgekröntem Support, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Mit über 5.000 Kunden arbeitet SysAid mit Unternehmen von kleinen Betrieben bis hin zu Fortune 500-Unternehmen in 140 Ländern zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sysaid.com