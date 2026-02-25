Splashtop kündigt Integration mit der CrowdStrike Falcon-Plattform an
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
CUPERTINO, Kalifornien – 25. Februar 2026 – Splashtop® kündigte heute eine Integration mit der CrowdStrike Falcon® Plattform an, die Organisationen dabei unterstützt, Sicherheitsoperationen für Endpunkte unter Windows-Umgebungen zu optimieren. Durch Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) können Organisationen eine richtliniengesteuerte Bereitstellung des Falcon-Sensors unterstützen und Betriebsübersicht gewinnen, während CrowdStrike KI-native Endpunkterkennung, Untersuchung und Reaktion liefert.
Splashtop zeigt hochrangige Statusinformationen zu Endpunkten an, einschließlich des Installationsstatus von Sensoren und des Schutzstatus, mit der Möglichkeit, bei Bedarf direkt zur CrowdStrike Falcon-Konsole zu wechseln, um eine tiefere Untersuchung oder Abhilfe durchzuführen.
Die Integration bewahrt klare Grenzen zwischen den Plattformen. CrowdStrike bietet Endpunktsicherheit, Bedrohungsaufklärung und Reaktionsfähigkeiten innerhalb der Falcon-Plattform, während Splashtop eine operationelle Ebene für die Endpoint-Bereitstellung, Sichtbarkeit und sicheren Fernzugriff bereitstellt, wenn Handlungsbedarf besteht.
„Da Endpunktumgebungen zunehmend verteilt werden, suchen Kunden nach besserer Koordination zwischen IT-Betrieb und Sicherheitsteams“, sagte Mark Lee, Chief Executive Officer bei Splashtop. „Unsere Integration mit der CrowdStrike Falcon-Plattform hilft, die Endpunkt-Operationen zu vereinfachen, während die etablierten Workflows für Sicherheitsuntersuchungen und Reaktionen erhalten bleiben.“
Die Integration ist ab heute verfügbar. Um mehr über Splashtop Autonomous Endpoint Management mit CrowdStrike zu erfahren, besuchen Sie www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-it.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.