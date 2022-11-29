Splashtop und Wacom erweitern ihre Partnerschaft mit der Einführung einer verbesserten Remote-Umgebung für interaktive Stift-Display-Technologie
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Künstler und Designer können mit Wacom von überall auf der Welt mit der Fernzugriffssoftware von Splashtop Werke kreieren, die jetzt vollständig für die neuesten Wacom Pro-Geräte, Funktionen und Leistungsanforderungen der Kreativ-Community optimiert ist.
CUPERTINO, Kalifornien und PORTLAND, Oregon — 18. Oktober 2022 — Splashtop, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen und optimieren, und Wacom, der weltweit führende und wichtige Innovator in der digitalen Pen-Display-Technologie, haben heute auf der Adobe MAX die neuesten Innovationen im Bereich Remote-Konnektivität für die kreative Community von Wacom angekündigt.
Die Unternehmen haben letztes Jahr eine Partnerschaft geschlossen, um Wacom-Nutzern und Kreativ-Unternehmen in der neuen Ära des flexiblen Arbeitens und Lebens Produktivität, Zusammenarbeit und Unterstützung zu gewährleisten. Mit den neuesten Integrationserweiterungen der sicheren Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen von Splashtop genießen Wacom-Nutzer eine unübertroffene Leistung bei Fernverbindungen und eine vollständig optimierte Umgebung, einschließlich des nahtlosen Zugriffs auf die neuesten Funktionen und individuellen Einstellungen, die vom Künstler selbst festgelegt werden können.
Auf der Adobe MAX werden die Unternehmen ein Proof-of-Concept der neuesten Leistungsverbesserungen von Splashtop für Wacom-Nutzer vorstellen, die von Wacoms Project Mercury-Technologie angetrieben werden und es Remote-Künstlern ermöglichen, ihre innovativsten Arbeiten von überall aus mit einem Erlebnis zu erledigen, das „so lokal wie möglich“ ist. Project Mercury ist eine proprietäre Technologie von Wacom, die wichtige Schmerzpunkte für Kreative in einem verteilten Workflow löst, wie z.B. die nahtlose Nutzung von Wacom-Geräten und anwendungsspezifischen Einstellungen auf dem lokalen und entfernten Rechner und vieles mehr.
„Die Technologie von Wacom verbindet das Gefühl, traditionelle Medien zu nutzen, mit den Vorteilen eines rein digitalen Workflows“, erklärt Faik Karaoglu, Executive Vice President Branded Business bei Wacom. „Mit den Fernarbeitslösungen von Splashtop für Medienprofis profitieren Wacom-Nutzer von einer erstklassigen Fernarbeitsumgebung, die auf einer von Wacom entwickelten Technologie basiert, die die Bedürfnisse von Künstlern genau kennt.“
Die interaktive Stift-Display-Technologie von Wacom bietet die für Künstler benötigte Präzision und Kontrolle. Zu den speziellen Funktionen gehören die intuitive und natürlich wirkende druckempfindliche Stifteingabe und die Neigungserkennung, die den traditionellen Medien nachempfunden ist. Die erweiterte Integration von Splashtop bietet Künstlern, die per Fernzugriff arbeiten, eine natürlichere und einfachere Möglichkeit, die umfangreichen Funktionen von Wacom zu verwenden, ohne dass die Leistung darunter leidet. Darüber hinaus erkennt Splashtop alle vom Künstler festgelegten individuellen Einstellungen und überträgt sie auf ihre Eingabestifte und Tablets, um ein nahtloses Remote-Erlebnis zu gewährleisten.
Um ein Remote-Erlebnis zu schaffen, das die Bedürfnisse der Kreativ-Community erfüllt, sind extrem niedrige Latenzzeiten und eine hohe Bildrate erforderlich. In enger Zusammenarbeit mit Wacom hat Splashtop eine Architektur geschaffen, die das Gesamterlebnis und die Leistung von Remote-Pen-Computing optimiert und eine 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde bietet.
„Wir nähern uns einer Zeit, in der es keine Leistungsunterschiede zwischen Mitarbeitern geben wird, die im Büro arbeiten, und Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die hochspezialisierten Bedürfnisse der kreativen Welt erfordern eine stärker integrierte Lösung, und als führendes Unternehmen im Bereich Pen Computing ist Wacom für uns der perfekte Partner, um die Bedürfnisse der Medien- und Unterhaltungsbranche weiterhin zu unterstützen.“
Professionelle Künstler und Designer benötigen ressourcenintensive Anwendungen und Zugriff auf Terabyte an Daten von ihren leistungsstarken lokalen Workstations. Zusätzlich zu den Wacom-Integrationsfunktionen ermöglichen die sicheren Remote-Lösungen von Splashtop Produktionstechnikern den Zugriff und die Nutzung ressourcenintensiver Softwareanwendungen für Videobearbeitung, Spieleentwicklung, Lippensynchronisierung und Grafikrendering, Bildhauerei und andere Postproduktionsaktivitäten, indem sie sich von überall und mit jedem Gerät aus der Ferne verbinden. Es ist für eine Vielzahl von Hardware optimiert, einschließlich der neuesten Grafikkarten und GPUs von Nvidia, Intel und AMD. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die Mikrofonübertragung, lokale und ferngesteuerte Tonausgabe sowie der planmäßige Zugriff für Teams und Freelancer, was eine reibungslose Zusammenarbeit bei maximaler Qualität ermöglicht.
Splashtop ist das erste Fernsoftwareunternehmen, das eine tiefe Integration mit Wacom über die cloud- und On-Premise-Lösungen des Unternehmens anbietet. Adobe MAX-Teilnehmer, die an einer Live-Demonstration der Project Mercury-Technologie von Wacom über Splashtops Fernverbindung interessiert sind, können Stand #608 besuchen. Um mehr über Splashtops Lösungen für Medien- und Unterhaltungsprofis zu erfahren oder um Betanutzer zu werden, kontaktieren Sie Splashtop.com. Für weitere Informationen über Wacoms interaktive Displays und Stifttechnologie besuchen Sie Wacom.com.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem beliebigen Ort vereinfachen und optimieren. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort zu sitzen. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com
Über Wacom
Gegründet 1983, ist Wacom ein globales Unternehmen mit Sitz in Japan und Tochtergesellschaften sowie Partnerbüros weltweit, um Marketing und Vertrieb in über 150 Ländern und Regionen zu unterstützen. Es ist der weltweit führende Hersteller von Stifttabletts, interaktiven Stift-Displays und digitalen Schnittstellenlösungen. Die fortschrittliche Technologie von Wacoms intuitiven Eingabegeräten wurde verwendet, um einige der aufregendsten digitalen Kunstwerke, Filme, Spezialeffekte, Mode und Designs weltweit zu schaffen und bietet Geschäfts- und Heimanwendern ihre führende Schnittstellentechnologie, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch als OEM-Lösungen für führende Hersteller an, die zusätzliche Märkte bedienen. Wacoms Schnittstellentechnologie, genannt Wacom Feel IT-Technologien, wird auch als integrierte Lösung für strategische Partner angeboten. Die meisten Tablet-Geräte- und PC-Hersteller verlassen sich auf die fortschrittlichen Funktionen und die Zuverlässigkeit, um ein überlegenes Benutzererlebnis zu bieten. Für weitere Informationen über die Produkte von Wacom besuchen Sie www.wacom.com.