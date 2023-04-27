Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop und Pax8 arbeiten zusammen, um optimierte Lösungen für Fernzugriff- und Fernunterstützung für MSPs bereitzustellen
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DENVER, COLORADO (27. April 2023) – Pax8, der führende Cloud-Commerce-Marketplace, gab heute die weltweite Verfügbarkeit seines neuen Betriebsanbieters Splashtop über den Pax8-Marketplace bekannt. Die kostengünstigen und leistungsstarken Lösungen von Splashtop für Fernzugriff, Fernunterstützung sowie Endpunktüberwachung und -verwaltung ermöglichen es Managed Service Providern (MSPs), die Effizienz und Reaktionsfähigkeit für jeden Kunden, jedes Gerät, jede Anwendung und jeden Standort zu optimieren. Darüber hinaus können MSPs neue Einnahmequellen erschließen, indem sie die Remote-Work-Lösungen an Kunden weiterverkaufen.
„Die Partnerschaft von Pax8 und Splashtop stellt eine Synergie aus Innovation und Exzellenz dar, bei der erstklassige Technologie auf unvergleichlichen Kundenservice trifft, um ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu bieten und sichere, skalierbare und zuverlässige Lösungen für unsere Partner und deren Kunden bereitzustellen“, sagte Nikki Meyer, CVP der Vendor Alliances bei Pax8. „Wir freuen uns, einen führenden Anbieter wie Splashtop für unseren erstklassigen Cloud-Marktplatz zu haben.“
Mehr als 30 Millionen Benutzer*innen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen seit 2006 weltweit Splashtop-Produkte. Die Produktivitätstools und -funktionen des Unternehmens erleichtern die täglichen Aufgaben, wenn es darum geht, ortsunabhängig eine hohe Produktivität zu erreichen.
„Wir freuen uns, der exklusive Anbieter zu sein, der MSPs über den Pax8-Marktplatz Lösungen für die Telearbeit und Fernunterstützung auf Abruf bereitstellt“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Flexibilität und Effizienz beim Remote-IT-Management sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der hybriden Arbeitswelt. Unsere Lösungen ermöglichen es Anbietern und ihren Kunden, von jedem Gerät aus sicher zu arbeiten, um sicherzustellen, dass der Betrieb reibungslos und konsistent bleibt.“
Zu den Highlights der Angebote von Splashtop gehören:
Umsatztreiber: Die vielseitigen, erschwinglichen und anpassbaren Lösungen von Splashtop für Hybrid- und Fernarbeit bieten eine wertvolle Wiederverkaufsmöglichkeit und eine neue Einnahmequelle für MSPs.
Eine Lösung, viele Verwendungsmöglichkeiten: Splashtop bietet alles, was MSPs zum Verwalten und Überwachen von Endpunkten benötigen, einschließlich benutzerdefinierter Warnungen, Windows-Updates, Fernbefehle, Systeminventarisierung, Ereignisprotokolle, 1-to-Many und mehr.
On-Demand-Funktionen: On-Demand-Funktionen für Service Desk ermöglichen IT-Support für Mitarbeitende und beaufsichtigte Geräte überall und ohne vorherige Installation.
Einfache Einrichtung und Migration: MSPs können innerhalb von Minuten zu Splashtop migrieren oder die Technologie auf unbeaufsichtigten Endpunkten bereitstellen.
IT-Ökosystem-Integrationen: Splashtop bietet nahtlose Integrationen mit den beliebtesten Plattformen, die von MSPs verwendet werden, darunter Datto, Autotask, Bitdefender, Atera, NinjaRMM, Naverisk, ServiceNow, Jira, Avanti.
Sicherheit und Compliance: Splashtops sichere Infrastruktur, Intrusion Prevention und mehrere Sicherheitsfunktionen schützen die Daten. Splashtop unterstützt die Integration mit Single Sign-On (SSO), ist SOC 2-konform und unterstützt mehrere Branchenvorschriften und -standards, einschließlich HIPAA.
Mehr über Pax8 und Splashtop erfahren Sie auf www.pax8.com.
Über Pax8
Pax8 ist der weltweit beliebteste Cloud-Marktplatz für IT-Profis, um erstklassige Technologielösungen zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten. Pax8, das die Zukunft des modernen Geschäfts vorantreibt, hat über seine Vertriebspartner mehr als 400.000 Unternehmen cloudfähig gemacht und verarbeitet monatlich eine Million Transaktionen. Die preisgekrönte Technologie von Pax8 ermöglicht es Managed Service-Anbietern (MSPs), das Wachstum zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und das Risiko zu reduzieren, damit ihre Unternehmen florieren können. Das innovative Unternehmen ist seit fünf Jahren in Folge in der Inc. 5000 gelistet. Schließen Sie sich der Revolution an unter pax8.com.
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Über Splashtop
Splashtop ist führend in Bezug auf Lösungen, die die flexible Arbeitsumgebung überall vereinfachen und optimieren.Die Lösungen des Unternehmens für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten eine Erfahrung, die so schnell, einfach und sicher ist, als säße man direkt am Computer vor Ort.Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60� Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für den Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Support durch einen Experten.Mehr als 30 Millionen Benutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.Splashtop.com
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Medienkontakt Pax8:
Melissa Gallegos, Communications Director