Splashtop erweitert das Fernsupport-Angebot um Endpunktmanagement, Bestandsberichterstattung und Schwachstellenerkennung und unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der sicheren Skalierung
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Splashtop Autonomous Endpoint Management ermöglicht die kritische Automatisierung für die Verwaltung, Überwachung und Sicherung von Endpunkten.
CUPERTINO, Kalifornien – 11. März 2025 – Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Supportlösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, kündigte heute eine neue autonome Endpunktmanagement (AEM)-Lösung für Fernsupport-Benutzer an, die die Effizienz, Transparenz und Kontrolle über Geräte in ihren Netzwerken verbessern möchten. Die Lösung bietet schlanken IT-Teams wichtige Automatisierungsfunktionen, einschließlich Schwachstellen-Scans und Echtzeit-Patch-Updates zur Bekämpfung von Zero-Day-Bedrohungen. Splashtop AEM ist eine leistungsstarke Ergänzung zu Microsoft Intune und stärkt die Sicherheit, indem es die Patch-Zeiten verkürzt und der IT ermöglicht, mehr Wert aus langfristigen Technologieinvestitionen zu ziehen. Ebenso bietet es eine kostengünstige Alternative zu teureren und umfassenderen Patch-Management- und RMM-Lösungen (Remote Monitoring und Management). IT-Teams können ihre Tech-Stacks weiter vereinfachen, indem sie Fernzugriff, Support und Endpunktverwaltung mit Splashtop konsolidieren.
Laut der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) waren mehr als 50 % der am häufigsten ausgenutzten Schwachstellen im Jahr 2023 Zero-Day-Schwachstellen, was eine Behebung in Echtzeit entscheidend macht. Für 2025 werden mehr als 48.000 Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) prognostiziert, und über 90 % der Angriffe, die bis zur Lösegeldphase fortschreiten, betrafen nicht verwaltete Geräte [Microsoft Digital Defense Report 2024]. Malwarebytes Labs prognostiziert, dass agentische KI die Art von Angriffen verändern wird und Hackern eine bessere Planung, Durchführung und Skalierung ermöglicht. Diese Sicherheitslandschaft stellt ein düsteres Szenario für kleinere IT-Teams dar, die vom Markt unterversorgt sind und zwischen teuren, überflüssigen Plattformlösungen oder unzureichendem Schutz wählen müssen.
Splashtop AEM bietet eine erschwingliche Alternative, die die Sicherheit vereinfacht, indem sie Echtzeitlösungen zur schnellen Erkennung, Priorisierung und Behebung von Schwachstellen bietet. Kleine und mittelständische IT-Teams erhalten über ein benutzerfreundliches Dashboard und intelligente Automatisierung eine noch nie dagewesene Transparenz und proaktive Kontrolle über ihre Umgebungen. Die ringbasierte Richtlinienverwaltung ermöglicht es ihnen, Bereitstellungen in Phasen zu versetzen und Sicherheitsrichtlinien auf der Grundlage der Risikotoleranz zu optimieren. Splashtop AEM wurde speziell für KMUs entwickelt, lässt sich aber ohne Leistungseinbußen auf mehr als 200.000 Endpunkte skalieren, was es zu einer leistungsstarken und erschwinglichen Option für viele Unternehmensumgebungen macht.
„Mittelständische Unternehmen sind ständigen Bedrohungen durch KI-gestützte Cyberkriminelle ausgesetzt. Sie stehen vor der Herausforderung, Sicherheitslücken zu vertretbaren Kosten zu schließen, gleichzeitig die Produktivität der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu vermeiden“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Splashtop geht diese Herausforderung an, indem es IT-Asset-Transparenz, bekannte Einblicke in ausgenutzte Schwachstellen und richtliniengesteuerte Echtzeit-Patch-Automatisierung bietet. Wir entwickeln schnell Innovationen, um KI- und automatisierungsgestützte Lösungen bereitzustellen und IT-Teams und MSPs dabei zu unterstützen, die durchschnittliche Zeit für die Erkennung, Behebung und Eindämmung von Cyberrisiken zu verkürzen.“
„Unser Vertrauen in Intune für einige Endpunktmanagementfunktionen wird durch Splashtop ergänzt, das kritische Lücken schließt, einschließlich besserer Transparenz und Kontrolle über Software-Updates und besserer Dokumentation“, sagte Jonah Fulmer, IT-Manager bei pb2 architecture + engineering. „Auf einer einzigen Plattform sind wir in der Lage, Probleme auf allen Remote-Geräten zu beheben, Systeme proaktiv zu überwachen, Software-Patches zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Die wettbewerbsfähigen Preise und die umfassenden Funktionen von Splashtop waren im Vergleich zu anderen Anbietern unschlagbar günstig.“
Splashtop AEM umfasst die folgenden Funktionen:
Asset-Erkennung und -Management in Echtzeit: Volle Transparenz der IT-Assets, reduzierte Risiken und Einhaltung von Vorschriften.
Schwachstellen-Scan: Erfassen Sie Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) und bekannte ausgenutzte Schwachstellen (KEVs), um Schwachstellen und Fehlkonfigurationen zu erkennen und die IT in die Lage zu versetzen, kritische Patches zu priorisieren und Risiken zu minimieren.
Echtzeit-Patch-Automatisierung: Eine leistungsstarke Ergänzung zu Microsoft Intune, die zusammen Schwachstellen reduzieren und die Sicherheit erhöhen können, indem Systeme mit automatisiertem Patching für Betriebssysteme und externe Anwendungen auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Ringförmige Richtlinienverwaltung: Einfaches Anpassen und Durchsetzen von Richtlinien über definierte Endpunktgruppen hinweg für kontrollierte und gestaffelte Updates.
Anpassbares Dashboard: Umfassende Echtzeit-Transparenz in der gesamten Umgebung ermöglicht sofortige Transparenz und proaktives Management.
Konfigurierbare Warnmeldungen und automatisierte Behebung: Identifizieren und beheben Sie Probleme schnell mit Echtzeitwarnungen und automatisierten Fehlerbehebungen über Smart Actions, um eine kontinuierliche Betriebszeit und eine optimale Systemleistung zu gewährleisten.
Skripte und Aufgaben: Vereinfachtes Management und Updates ermöglichen die gleichzeitige Ausführung oder Planung über mehrere Endpunkte hinweg, einschließlich Massenbereitstellung, Fernbefehle, PowerShell-Skripte, Systemneustarts und mehr.
IT-Teams haben die Flexibilität, ihre Splashtop-Lösung mit einer wachsenden Suite von Sicherheits- und Fernverwaltungsfunktionen anzupassen, darunter:
Endpunkt-Erkennung und -Reaktion (EDR): Stoppen Sie Sicherheitsverletzungen mit KI-gestütztem Schutz, Erkennung und Reaktion über Bitdefender EDR oder CrowdStrike EDR.
Endpoint Protection (EPP): Schützen Sie Windows- und Mac-Computer mit Splashtop Antivirus, das auf der preisgekrönten Anti-Malware-Technologie von Bitdefender basiert
Splashtop Connector: Überbrücken Sie sicher RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriff-Agenten zu installieren.
Splashtop AR: Stellen Sie eine Verbindung zu externen Standorten her und lösen Sie Probleme live mit Kamerafreigabe und Augmented-Reality-Anmerkungen.
Splashtop blickt auf eine lange Geschichte der kontinuierlichen Verbesserung und kundenorientierten Innovation zurück und gestaltet seine Roadmap auf der Grundlage realer IT-Anforderungen in Zusammenarbeit mit den Kunden. Durch die Integration des Endpunktmanagements mit Fernsupport bietet Splashtop eine effiziente, kostengünstige Lösung für Unternehmen, die ihre IT-Management-Tools konsolidieren und gleichzeitig die Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern möchten.
Der Fernsupport von Splashtop mit Endpunktmanagement-Lösungen ist ab sofort bei www.splashtop.com verfügbar.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Pressekontakt USA
Laura Shubel
BIG FISH PR für Splashtop
splashtop@bigfishpr.com