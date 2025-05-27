Splashtop fügt Autonomes Endpunktmanagement-Lösung Gerätekonfiguration und erweiterte Anwendungsbereitstellung hinzu
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IT-Teams und MSPs haben jetzt die Möglichkeit, die Einrichtung zu automatisieren, Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und Abläufe in verteilten Umgebungen zu optimieren.
CUPERTINO, Kalifornien, 28. Mai 2025 – Splashtop kündigte heute neue Verbesserungen seiner Lösung Autonomes Endpunktmanagement (AEM) an, die IT Teams mehr Kontrolle über die Sicherheit von Windows - und Mac-Geräten in ihren Umgebungen geben. IT-Administratoren können jetzt Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen einrichten und durchsetzen sowie die gesamte Software in großem Umfang bereitstellen und patchen. Dies ist das jüngste in einer Reihe von erwarteten Updates, mit denen das Unternehmen seine Vision für eine autonome IT umsetzt, um die Effizienz und Echtzeitsicherheit für Unternehmen mit schlanken IT-Teams zu steigern. Zusätzlich zu den kürzlich angekündigten Funktionen wie ringbasierter Richtlinienverwaltung, Schwachstellenscans, konfigurierbaren Warnmeldungen sowie automatisierter Behebung und Skripterstellung können IT-Administratoren Endpunkteinstellungen zentral verwalten, Betriebssystem- und Drittanbieteranwendungen verwalten und Richtlinien sofort in ihrem gesamten Ökosystem durchsetzen.
In der heutigen verteilten Arbeitsumgebung und dem sich schnell entwickelnden Cybersicherheitsklima sind Unternehmen gefordert, ihre Systeme mit begrenzten IT-Ressourcen sicher und effizient zu halten. Splashtop AEM vereinfacht die Sicherheit, indem es der IT ermöglicht, Konfigurationsrichtlinien zu standardisieren und automatisch auf neue Geräte anzuwenden, wodurch das Risiko von Fehlkonfigurationen verringert und die Sicherheit erhöht wird, wenn ein Gerät online geht. Administratoren können jetzt WLAN-, Proxy- und Firewall-Einstellungen remote konfigurieren. Durchsetzung von Richtlinien für Bildschirmsperre und Kennwort; und Remote-Bereitstellung, Patch und Verwaltung von Softwareversionen für Betriebssysteme und beliebte Anwendungen von Drittanbietern und benutzerdefinierten Anwendungen. Richtlinien können auf Einzelpersonen, Gruppen oder ganze Teams angewendet werden, um sicherzustellen, dass jedes Gerät einsatzbereit und auf die Unternehmensstandards abgestimmt ist.
Diese Aktionen werden durch die agentenbasierte Architektur von Splashtop unterstützt, die sofortige Transparenz und Durchsetzung in Echtzeit ermöglicht. Die Lösung stärkt die Sicherheitslage als eigenständige SaaS-Lösung und ergänzt bestehende MDM-Tools wie Microsoft Intune durch die Bereitstellung von Patch- und Software-Updates in Echtzeit, Skripting, Dashboards und automatisierter Behebung.
"Es braucht nur ein falsch konfiguriertes Gerät oder eine ungepatchte App, um Ihr gesamtes Unternehmen zu entlarven. Jeder ungesicherte Endpunkt erhöht das Risiko einer Sicherheitsverletzung exponentiell. Splashtop AEM gibt der IT die Möglichkeit, schnell zu handeln, konform zu bleiben und in großem Umfang zu arbeiten", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Diese Updates sind Teil unserer umfassenderen Vision, ein nahtloses, proaktives und autonomes Endpunktmanagement zu bieten, unabhängig von der Größe des Unternehmens."
Splashtop AEM enthält jetzt:
Gerätekonfiguration für WLAN, Firewall, Proxy, Bildschirmsperre und Passworteinstellungen
Anwendungsbereitstellung über die AEM-Konsole zur Remote-Installation von Software
Richtlinienautomatisierung, um sicherzustellen, dass neue Geräte Konfigurationen basierend auf der Gruppenzuweisung erben
Agentenbasierte Architektur für Echtzeitdurchsetzung, Transparenz und Reaktionsfähigkeit
Schwachstellen-Scans zur Erkennung von CVEs/KEVs sowie zur Identifizierung und Priorisierung von Risiken
Automatisiertes Patching für Betriebssysteme und Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich branchenspezifischer und kundenspezifischer interner Software.
Ring-basiertes Richtlinienmanagement zur Unterstützung gestaffelter, risikobasierter Rollouts
Anpassbare Dashboards f�ür eine zentralisierte Echtzeit-Systemüberwachung
Konfigurierbare Warnmeldungen und Smart Actions zur automatisierten Problemerkennung und -behebung
Skripte und Aufgaben zur Optimierung von Skripting, Massenbereitstellungen, Remote-Befehlen und Systemaktualisierungen.
Splashtop AEM kombiniert betriebliche Effizienz mit Echtzeitsicherheit und bietet IT-Teams eine kostengünstige Möglichkeit, Standards automatisch durchzusetzen. Dies trägt dazu bei, dass das Geschäft reibungslos läuft und die Mitarbeiter produktiv sind. Gleichzeitig werden wertvolle IT-Ressourcen freigesetzt, um sich auf strategischere Initiativen zu konzentrieren.
Um mehr über die Autonomes Endpunktmanagement-Lösung von Splashtopzu erfahren, besuchen Sie www.splashtop.com.
Über Splashtop
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