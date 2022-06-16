Splashtop erweitert seine Fernunterstützungslösung für IT-Experten und MSPs um Warnmeldungen, Windows-Updates, Systeminventarisierung und andere Verwaltungsfunktionen
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San Jose, Kalifornien, 22. August 2018. Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernunterstützungslösungen, hat heute Splashtop Remote Support Premium vorgestellt. Splashtop Remote Support Premium wurde für IT-Profis und MSPs entwickelt, die eine Lösung benötigen, die Fernsteuerung, Alarmüberwachung, Windows-Updates und Fernbefehlsfunktionen kombiniert. Splashtop Remote Support Premium bietet die am häufigsten nachgefragten Funktionen zu niedrigen Kosten.
„Splashtop Remote Support Premium ist die perfekte Alternative zu teureren Lösungen mit ähnlicher Funktionalität“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Zum Beispiel sparen Sie mindestens 70 %, wenn Sie sich für Splashtop Remote Support Premium anstelle von LogMeIn Central Premier entscheiden.“
Alle in Remote Support Premium eingeführten Funktionen wurden für den Komfort und die Produktivität von IT-Experten und MSPs konzipiert:
Konfigurierbare Benachrichtigungen ermöglichen es Benutzern, Benachrichtigungen in benutzerdefinierten Kombinationen einzurichten, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und mehr zu überwachen
Windows Update Management hilft Technikern, sicherzustellen, dass ihre Computer auf dem neuesten Stand sind
Remote Command ermöglicht es Benutzern, Befehle auf einem Remote-Computer auszuführen.
Das Systeminventar zeigt das System-, Hardware- und Softwareinventar
Die Ereignisprotokolle zeigen die wichtigsten Ereignisse/Warnungen der Computer, anhand derer Techniker Probleme beheben können.
Remote Support Premium enthält auch alle anderen bemerkenswerten Funktionen von Splashtop Remote Support Plus (einschließlich Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Remote-Wake, Remote-Neustart, Benutzerverwaltung, Computergruppierung und mehr). Eine detaillierte Liste der Funktionen finden Sie auf https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management.
Preise und Verfügbarkeit
Splashtop Remote Support Premium kann jetzt unter www.splashtop.com/remote-supporterworben werden. Spezielle Aktionspreise anlässlich der Einführung von Remote Support Premium beginnen bei 435 € pro Jahr für 25 Computer. Zusätzliche Stufen sind mit jährlichen Kosten von weniger als 3 USD pro Computer und Jahr bei höheren Stückzahlen verfügbar. Reguläre Listenpreise beginnen bei 749 $/Jahr. Kunden, die während der Sonderaktion einkaufen, sichern sich ihren Rabatt auch für zukünftige Verlängerungen.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Remote-Computerzugriff und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.