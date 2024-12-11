Splashtop erreicht Marktanteil Nr. 1 in Japan für Remote Access-Services
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CUPERTINO, Kalifornien, 11. Dezember 2024 - Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffslösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, ist laut dem Bericht 2024 Communication-related Marketing Research Overview*des Fuji Chimera Research Institute die Nummer 1 beim Marktanteil für Fernzugriffsdienste in Japan.
„Wir fühlen uns geehrt, als bester Anbieter von Fernzugriffsdiensten in Japan anerkannt zu werden“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir eine hohe Leistung liefern, ohne auf Komfort oder Sicherheit verzichten zu müssen. Da der Bedarf an flexiblen Arbeitsumgebungen und IoT-Anwendungen in Japan wächst, wird Splashtop auch weiterhin leistungsstarke Lösungen anbieten, die einen nahtlosen Betrieb für Remote-Mitarbeiter und wichtige Geräte gewährleisten.“
Der Bericht berechnet Marktgrößentrends und Marktanteile auf der Grundlage von Interviews mit Unternehmen, die mit den Märkten für Telekommunikationsgeräte und -dienste verbunden sind.
Markttrends für den Fernzugriffsdienst in Japan*
Dem Bericht zufolge belief sich der Umsatz auf dem Markt für Fernzugriff im Geschäftsjahr 2023 auf 39,8 Milliarden Yen (26,3 Millionen USD) und wird im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich um 2,8 % steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Umsatz auf dem Markt für Fernzugriffsdienste mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,9 % wachsen und bis zum Geschäftsjahr 2030 45,5 Milliarden Yen (330,9 Millionen USD) erreichen wird. Die Studie führt das Wachstum der Nachfrage nach Fernzugriff und Geräteverwaltung auf die Etablierung flexibler Arbeitsinitiativen als Mittel zur Linderung des Arbeitskräftemangels und auf die zunehmende Nutzung digitaler Terminals zurück.
Splashtop ist die Nr. 1 auf dem Markt nach Umsatz und Nutzern*
Unter den in dem Bericht untersuchten Fernzugriffsdiensten lag Splashtop im GJ2023 mit einem Marktanteil von 15,1 % an erster Stelle (und wird dies voraussichtlich auch im GJ2024 tun). Auch bei den Nutzeranteilen (ID) liegt das Unternehmen mit 11,5 % im GJ2023 an erster Stelle.
Das Wachstum von Splashtop wurde durch die Verdrängung von Wettbewerbern und den Wechsel von Virtual Desktop Infrastructure (VDI) durch große Unternehmen angetrieben. Die differenzierten Leistungsmerkmale des Unternehmens für kreative Berufe, einschließlich der Hochgeschwindigkeits-Bildübertragung, unterstützten das Wachstum in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Mit der jüngsten Veröffentlichung des LGWAN Remote Access Service im Mai 2024 verzeichnete Splashtop eine steigende Nachfrage von Kommunalverwaltungen.
Die Lösungen von Splashtop für den Fernsupport von IoT-Geräten haben zu seinem Wachstum in verschiedenen Sektoren beigetragen, die Fernwartung von speziellen Fertigungsanlagen, digitale Beschilderung in kommerziellen Einrichtungen, robuste Geräte in der Transportindustrie und Fernsupport in Bildungsbereichen erfordern.
Über Splashtop Solutions
Splashtops Lösungen für den Remote Desktop-Zugriff und Fernsupport sind einfach auszuprobieren, einzusetzen und zu nutzen. Sie bieten SSL/TLS und AES 256-Bit-Verschlüsselung für sicheres Arbeiten aus der Ferne. Verwaltungsfunktionen wie eine niedrige Latenz von bis zu 240 Bildern pro Sekunde (5G-Umgebung), Single Sign-On (SSO) und Batch-Installation auf Computern erhöhen den Komfort für IT und Mitarbeiter.
Über Splashtop Co. Japan
Die japanische Tochtergesellschaft Splashtop Co., Ltd. wurde 2012 gegründet, um Fernarbeit und Telearbeit für Unternehmen und Einzelpersonen zu fördern und die Umsetzung neuer Arbeitsstilreformen zu unterstützen. In Japan wird Splashtop in einer Vielzahl von Branchen wie der Videoproduktion, dem Finanzwesen, der Fertigung, dem Bauwesen, dem Bildungswesen und der medizinischen Versorgung eingesetzt. Zu den Kunden gehören Color Co., Ltd., Murata Manufacturing Co., Ltd., die Universität Tokio und Nissay Asset Management Co., Ltd. https://www.splashtop.co.jp/
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com
Quellenbericht
Fuji Chimera Research Institute: Aus dem Marktforschungsbericht des im Oktober 2024 veröffentlichten „2024 Communication-related Marketing Research Overview“ (https://www.fcr.co.jp/report/243q06.htm)