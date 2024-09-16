Kreative Workflows aus der Ferne neu definieren: Wacom und Splashtop kündigen die europäische Einführung von Wacom Bridge auf der IBC 2024 an
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Remote- und hybride Arbeitsumgebungen sind die neue Normalität und eine Herausforderung für die Kreativbranche. Wacom hat in enger Zusammenarbeit mit Splashtop eine innovative Lösung entwickelt, die die Leistung und das Erlebnis seiner professionellen Stifttabletts und Stiftdisplays bei unterstützten Remote-Desktop-Verbindungen radikal verbessert. Im Rahmen des Ökosystem-Ansatzes von Wacom, der eine nahtlose Integration mit führenden Cloud Computing-Partnern sicherstellt, ist die Wacom Bridge jetzt für die sichere und leistungsstarke Remote-Working-Lösung von Splashtop in Europa allgemein verfügbar.
Amsterdam, Niederlande und Düsseldorf, Deutschland – 10. September 2024 – Wacom, der weltweit führende Anbieter von digitaler Stifttechnologie, und Splashtop, der Pionier für leistungsstarke Fernzugriffslösungen, freuen sich, die europäische Einführung von Wacom Bridge bekannt zu geben – jetzt in Splashtop Enterprise und Splashtop Business Access Performance-Produkten verfügbar.
Diese bahnbrechende Lösung für Remote- und Hybrid-Kreativworkflows, die kurz vor der IBC 2024 in Amsterdam vorgestellt wurde, adressiert die Herausforderungen, mit denen Studios und Künstler konfrontiert sind, wenn sie aus der Ferne mit ressourcenintensiven Anwendungen an Terabytes sensibler Daten arbeiten. Mit Wacom Bridge können professionelle Künstler und Designer, die Splashtop und die neuesten Wacom Movink-, Cintiq-, Cintiq Pro- und Intuos Pro-Geräte nutzen, das volle Potenzial der interaktiven Stift-Display-Technologie von Wacom ausschöpfen und ein sicheres, nahtloses digitales Kreativ-Erlebnis auf lokalen und entfernten Systemen genießen.
Wacom und Splashtop haben eng zusammengearbeitet, um ein auf Künstler fokussiertes Erlebnis zu schaffen. Der Wechsel zwischen lokalen und entfernten Anwendungen ist mühelos, da Wacom Bridge die anwendungsspezifischen Einstellungen in beiden Umgebungen beibehält, die wahrgenommene Latenz durch die Eliminierung der Mauszeigerverzögerung reduziert und die Windows Ink und Wintab APIs für die Stifteingabe unterstützt. Mit der Einführung von Wacom Inkline wird beim Zeichnen auf Remote-Systemen eine sofortige, reaktionsschnelle Linie angezeigt, die einen natürlichen, ununterbrochenen kreativen Fluss gewährleistet. Die Technologie überwindet effektiv die Beschränkungen des Remote-Desktops – ein entscheidender Faktor bei der Umstellung der Kreativbranche auf neue, flexible Arbeitsmodelle.
„Wacom Bridge ist die neueste Iteration der kontinuierlichen Partnerschaft von Wacom mit Künstlern“, sagt Heidi Wang, Senior Vice President der Ink Division von Wacom und des B2B-Geschäfts in EMEA. „Dieser Service zielt darauf ab, die Bedürfnisse professioneller Kreativer, die überall und in datenintensiven Arbeitsabläufen zusammenarbeiten möchten, zu antizipieren und zu übertreffen. Mit der fortschrittlichen Remote-Leistung und den Funktionen von Splashtop bietet Wacom Bridge einen Remote-Workflow, der sich genauso anfühlt wie die Zusammenarbeit in einem traditionellen Studio mit lokalen Geräten.“
Das Engagement von Splashtop, Medien- und Unterhaltungsexperten ein sicheres und reibungsloses Remote-Erlebnis zu bieten, ist die Grundlage für diese Zusammenarbeit. Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop, erklärt: „Wir haben uns schon immer dafür eingesetzt, dass Kreativprofis ihre digitalen Möglichkeiten von überall aus voll ausschöpfen können. Das ist heute wichtiger denn je. In Zusammenarbeit mit Wacom bieten wir ein einzigartiges, eng integriertes, sicheres und leistungsstarkes Remote-Erlebnis, nach dem Künstler und Kreative schon lange gefragt haben.“
Splashtop bietet eine branchenführende Remote-Sitzungsleistung mit Bildwiederholraten von bis zu 240 Bildern pro Sekunde (fps) und eine Optimierung für die neuesten Grafikkarten von Nvidia, Intel und AMD, für flüssige und reaktionsschnelle Remote-Erlebnisse, selbst wenn Sie mit ressourcenintensiven Anwendungen arbeiten. Splashtop steigert die Produktivität und Präzision mit Funktionen wie müheloser Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Mikrofon-Passthrough und kristallklarem High-Fidelity-Audio sowie dem 4:4:4-Farbmodus. Für Organisationen, die Teams oder Freiberufler verwalten, vereinfacht der zeitgesteuerte Zugriff die Koordination, indem er den Fernzugriff nur zu bestimmten Zeiten zulässt und so ein effizientes und sicheres Projektmanagement unterstützt. Mit der Integration von Single Sign-On (SSO), granularen Zugriffskontrollen und der Einhaltung globaler Sicherheitsstandards wie ISO 27001, DSGVO und SOC-2 sorgt Splashtop dafür, dass sensible Daten und kreative Assets sicher bleiben.
Erleben Sie Splashtop und Wacom Bridge auf der IBC Wacom und Splashtop nehmen zusammen an der International Broadcasting Convention (IBC) vom 13. bis 16. September 2024 in der RAI Amsterdam teil. Am Stand 14B02 (Halle 14) können interessierte Besucher Wacom Bridge in einer Live-Demo erleben und herausfinden, wie Splashtops Fernzugriffslösungen ihren Betrieb verbessern können. Weitere Informationen zur IBC 2024 finden Sie unter www.ibc.org.
Verfügbar für Splashtop-Nutzer ohne zusätzliche Kosten
Wacom Bridge ist für alle Nutzer von Splashtop Enterprise und Splashtop Business Access Performance in den USA, Kanada, Japan und Europa ohne Aufpreis erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit in anderen Regionen erhalten Sie von Ihrem Splashtop- oder Wacom-Vertreter oder besuchen Sie Wacom Bridge. Weitere Informationen über die Fernzugriffslösungen von Splashtop finden Sie unter Splashtop.com. Um die interaktiven Displays und Stifte von Wacom zu erkunden, besuchen Sie Wacom.com.
Über Wacom
Die Vision von Wacom ist es, Menschen und Technologie durch natürliche Schnittstellenlösungen näher zusammenzubringen. Damit ist das Unternehmen der weltweit führende Hersteller von interaktiven Stifttabletts und -displays sowie von digitalen Stiften und Lösungen zum Speichern und Verarbeiten digitaler Unterschriften. Die fortschrittliche Technologie der intuitiven Eingabegeräte von Wacom wurde verwendet, um einige der aufregendsten digitalen Kunstwerke, Filme, Spezialeffekte, Mode und Designs auf der ganzen Welt zu erstellen, und bietet Geschäfts- und Privatanwendern ihre führende Schnittstellentechnologie, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Wacom wurde 1983 gegründet und ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Japan (Tokyo Stock Exchange 6727), das über Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügt, um Marketing und Vertrieb in über 150 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen zu den Produkten von Wacom finden Sie unter www.wacom.com.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter sicherer IT-Lösungen, die die Arbeit überall auf der Welt vereinfachen und optimieren. Seine Remote- und On-Premises-Lösungen für Arbeit, Lernen und IT-Support bieten ein Erlebnis, das so schnell, einfach und sicher ist, als würde man vor einem Computer vor Ort sitzen. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop kann 4K-HD-Qualität und bis zu 240 fps mit extrem geringer Latenz erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer und 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen weltweit Splashtop-Produkte. Besuchen Sie www.splashtop.com.