Splashtop startet Einheitliche Plattform für Moderne IT-Operationen
Mit Autonomes Endpunktmanagement im Kern vereint die KI-gestützte, cloud-native Plattform IT-Betrieb, Sicherheit, Fernsupport und Fernzugriff zu einem nahtlosen Erlebnis.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
LAS VEGAS, 13. April 2026 — Nach 20 Jahren vertrauenswürdiger Remote-Leistung hat Splashtop® die Einführung seiner einheitlichen Plattform für moderne IT-Operationen bekannt gegeben. Dies markiert die Weiterentwicklung des Unternehmens vom Remote-Leistungsführer zu einem vollständig integrierten operativen Ökosystem mit Autonomes Endpunktmanagement im Kern.
Auf der MSP Summit und Channel Partners Expo vorgestellt, spiegelt die Plattform die Vision von Splashtop wider, wie moderne IT funktionieren muss, da Endpunkte sowohl im Betrieb als auch in der Sicherheit zum Mittelpunkt werden. Hierbei müssen Patchen, Automatisierung, Sicherheitssignale und Remote-Workflows in Echtzeit reibungslos zusammenarbeiten. Splashtop integriert KI in das gesamte Erlebnis, um IT-Teams dabei zu helfen, Schwachstellen zu priorisieren, CVE-Informationen zu interpretieren und Sicherheitsrisiken in klare Abhilfemaßnahmen zu übersetzen.
Mit der gleichen Verpflichtung zur Leistung, Einfachheit und Benutzererfahrung, die Splashtop seit zwei Jahrzehnten auszeichnet, automatisiert die Plattform routinemäßige Endpunktaufgaben, zeigt die Sicherheitssignale an, die Aufmerksamkeit erfordern, und ermöglicht IT-Teams entschlossenes Handeln im großen Maßstab von einer einzigen Konsole aus. Entwickelt für interne IT-Teams und Managed Service-Anbieter mit knappen Ressourcen, konsolidiert es Werkzeuge und vereinfacht Arbeitsabläufe, sodass Organisationen verteilte Umgebungen mit größerer Klarheit und Kontrolle verwalten können.
„Heute ist der Endpunkt der Ort, an dem IT-Betrieb und Sicherheit aufeinandertreffen. Dennoch setzen die meisten Teams immer noch Werkzeuge zusammen, um Systeme sicher und funktionsfähig zu halten“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir haben diese Plattform von Grund auf neu aufgebaut, um dieser Realität Rechnung zu tragen, indem wir Endpunktoperationen, Sicherheitsinformationen und Remote-Workflows in einer Betriebsumgebung vereinen, in der Teams Routinearbeiten automatisieren, sich auf das Wesentliche konzentrieren und schnell handeln können.“ Seit zwanzig Jahren hören wir auf Organisationen, die uns vertrauen, sicheren und leistungsstarken Fernzugriff und Fernsupport bereitzustellen. Dieser Launch stellt einen wichtigen Meilenstein und eine Weiterentwicklung für Splashtop dar.“
Ein Agent. Eine Konsole. Ein Erlebnis.
Ein einziger leichter Agent und eine einheitliche Konsole vereinen Endpunktmanagement, Support und Sicherheits-Workflows in einem geregelten Umfeld. Statt zwischen getrennten Tools zu wechseln, erhalten IT-Teams Echtzeiteinblick in den Gerätezustand, den Patch-Status, Schwachstellen und Abhilfemaßnahmen aus einer einzigen operativen Ansicht.
Das Erlebnis ist absichtlich schlank und intuitiv gestaltet, damit schlanke IT-Teams sicher skalieren können, ohne ihre Werkzeugausstattung oder Personalstärke zu erweitern. Durch die Konsolidierung des täglichen Betriebs in einer Umgebung reduziert Splashtop die Reibung und den Kontextwechsel, die oft die Reaktionszeit verlangsamen und das Risiko erhöhen.
Autonomes Endpunktmanagement im Kern
Splashtop hilft IT-Teams, sichere und konsistente Umgebungen aufrechtzuerhalten, ohne ständig manuell eingreifen zu müssen. Anstatt hinter Patch-Zyklen, Konfigurationsabweichungen und Abhilfemaßnahmen über mehrere Tools hinweg herzujagen, definieren Teams einmal operationale Richtlinien und setzen diese konsequent durch automatisierte Governance auf Endpunkte durch. Die Plattform wendet richtliniengesteuertes Patchen, Konfigurationsdurchsetzung und stufenweise Rollouts in der Umgebung an, während sie die Probleme hervorhebt, die Aufmerksamkeit erfordern.
Organisationen, die Splashtop’s Autonomous Endpoint Management einführen, ersetzen häufig manuelle Patch-Workflows, gewinnen Echtzeit-Betriebskontrolle neben Tools wie Microsoft Intune oder konsolidieren veraltete Management-Plattformen, die komplex und kostspielig geworden sind, zu warten.
Sichtbarkeit über Betriebssysteme, Anwendungen von Drittanbietern, Patch-Level und Compliance-Status schafft ein zuverlässiges System zur Erfassung der Endpunktgesundheit und des Risikos.
KI-unterstützte CVE-Zusammenfassungen analysieren Schwachstellendaten, Versionshinweise und Community-Einblicke, um IT-Teams dabei zu helfen, Risiken schnell zu verstehen, Patches zu priorisieren und technische Sicherheitsinformationen in die Muttersprache der Benutzer zu übersetzen. Proaktive Warnmeldungen und Massenbehebungen helfen Teams, die Gefährdung zu reduzieren und gleichzeitig eine sichere Basis im großen Maßstab zu erhalten, während die vollständige administrative Kontrolle beibehalten wird.
Nativer Fernzugriff und Fernsupport
Auf Grundlage einer langjährigen Basis von Hochleistungs-Fernzugriffstechnologie, die von Millionen weltweit vertraut wird, verbindet die Plattform Support-Workflows direkt mit dem Echtzeit-Endpunkt-Kontext. IT-Teams können Probleme genauer diagnostizieren, Updates auf mehreren Geräten automatisieren und Korrekturen im Hintergrund anwenden, ohne die Mitarbeiter zu unterbrechen. On-Demand-Zugriff auf mobile und nicht verwaltete Geräte ermöglicht eine sichere Intervention, wenn Mitarbeiter Unterstützung benötigen, und hilft Organisationen dabei, die Produktivität in verteilten und hybriden Umgebungen aufrechtzuerhalten.
Der KI-optimierte Codec macht die Remote-Performance dynamisch, indem er die Sitzungsparameter kontinuierlich anpasst, um sichere, hochwertige Remote-Verbindungen auch unter variablen Netzwerkbedingungen zu gewährleisten.
Der gleiche leichte Agent, der das autonomes Endpunktmanagement ermöglicht, ermöglicht auch sicheren Fernzugriff für Endbenutzer und erweitert den Wert der Plattform über IT-Operationen hinaus. Mitarbeiter können sicher von überall auf ihre Arbeitssysteme zugreifen, mit der Leistung und Zuverlässigkeit, für die Splashtop bekannt ist.
Sicherheit in die Kerngeschäfte integriert
Splashtop integriert Sicherheitsinformationen direkt in den täglichen IT-Betrieb, sodass Teams Risiken identifizieren und reagieren können, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. KI-gesteuerte Bedrohungsaufklärung von integrierten Sicherheitsplattformen wie CrowdStrike, SentinelOne und Bitdefender erscheint direkt in der Konsole, verknüpft die Erkennung direkt mit der Behebung und hilft, risikoreiche Endpunkte schneller zu identifizieren.
Indem Splashtop Sicherheitskontexte in die gleichen Workflows einbettet, die für Patching und Gerätemanagement verwendet werden, reduziert es Sicherheitssilos und beschleunigt die Reaktion.
Unternehmen können den Schutz zusätzlich durch integrierte Antivirus- und Endpoint Detection and Response (EDR)-Lösungen erweitern, indem sie Sicherheitswarnungen mit Daten zum Endpunktstatus und zur Compliance in einer einzigen Ansicht korrelieren. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht schnelleres und fundierteres Handeln und bewahrt gleichzeitig die operative Einfachheit.
Die einheitliche Plattform von Splashtop ist im Mai erhältlich und bietet eine Endpunkt-basierte Preisgestaltung sowie eine vereinfachte Bereitstellung, um Organisationen dabei zu helfen, IT-Operationen zu modernisieren, ohne die Komplexität traditioneller Enterprise-Tools. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com.
Nachrichtenzusammenfassung
Einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen: Splashtop lanciert eine cloud-native Plattform, die Endpunktverwaltung, Sicherheitskenntnisse, Fernsupport und Fernzugriff in einer einzigen operativen Umgebung konsolidiert, verankert durch Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM).
Konsolidierte Endpoint-Betriebsvorgänge: Ein einzelner leichter Agent und eine einheitliche Konsole bieten Einblick in Geräte-Inventar, Patch-Status, Konformität der Konfiguration und Abhilfeworkflows, was IT-Teams und MSPs dabei hilft, den Tool-Wildwuchs zu reduzieren und verteilte Umgebungen im großen Stil zu verwalten.
KI-gesteuerte Patch-Intelligenz: Splashtop AEM analysiert Versionshinweise, bekannte Probleme, Community-Einblicke und Schwachstellendaten, um IT-Teams bei der Priorisierung von Patches, der Bewertung des Bereitstellungsrisikos und der schnelleren Behebung von schwerwiegenden CVEs zu unterstützen.
Sicherheit integriert in IT-Betrieb: Splashtop eingebettet Sicherheitssignale direkt in betriebliche Arbeitsabläufe und integriert sich mit führenden EDR-Plattformen wie CrowdStrike® und SentinelOne®, um Endpoint-Risiken mit Maßnahmen zur Fehlerbehebung zu korrelieren.
Über Splashtop
Splashtop ist der bestbewertete globale Anbieter von Fernarbeits-, Support- und Managementlösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt des Arbeitens von überall aus vereinfachen. Da der Kundenerfolg die oberste Priorität hat, ist die Technologie von Splashtop einfach für kleine und mittelständische Unternehmen und Konzerne bereitzustellen, zu nutzen und zu verwalten. Sie bietet dabei erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzraten, breite Geräteunterstützung und einen 24/5-Kundensupport. Die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern ausgewählt wurde, Splashtop ist ein Partner, der es Nutzern ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und sich zu skalieren. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft zusammen, um Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.