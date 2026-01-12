Direkt zum Hauptinhalt
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar zum Fernzugriff

Thema: Holen Sie das Beste aus Splashtop Remote Access heraus   

Datum: 11. Februar 2026

Zeit: 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET / 17:00 Uhr GMT 

Dauer: 30 Minuten 

Beschreibung: In diesem Webinar, das sich ausschließlich an neue Benutzer richtet, erfahren Sie, wie Sie das Beste aus der Splashtop Remote Access-Lösung herausholen. Unser Expertenteam aus dem Produktteam stellt Ihnen leistungsstarke Funktionen vor, gibt Tipps und Tricks und demonstriert Best Practices, die Ihnen helfen, Ihre Erfahrung zu optimieren.  

In Expertengesprächen und Live-Demonstrationen erfahren Sie mehr über folgende Themen: 

  • Entdecke die wichtigsten Funktionen und Anwendungsfälle  

  • Nutze Best Practices, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten 

  • Q&A mit unseren Experten, um Ihre spezifischen Fragen zu beantworten  

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um eine nahtlose und erfolgreiche Einführung von Splashtop zu gewährleisten. 