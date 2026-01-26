Direkt zum Hauptinhalt
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar zum Fernzugriff

Thema: Holen Sie das Beste aus Splashtop Remote Access heraus      

Datum: 25. März 2026

Uhrzeit: 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET / 17:00 Uhr GMT 

Dauer: 30 Minuten 

Beschreibung: Erfahren Sie in diesem Webinar, das speziell für neue Benutzer entwickelt wurde, wie Sie die Splashtop Remote Access -Lösung optimal nutzen können. Unser Expertenteam aus dem Produktbereich präsentiert Ihnen leistungsstarke Funktionen, gibt Tipps und Tricks und demonstriert bewährte Vorgehensweisen, um Ihre Benutzererfahrung zu optimieren.  

In Expertengesprächen und Live-Demonstrationen erfahren Sie mehr über folgende Themen: 

  • Erkunde wichtige Funktionen, Features und Anwendungsfälle  

  • Nutzen Sie bewährte Praktiken, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten 

  • Q&A mit unseren Experten, um Ihre spezifischen Fragen zu beantworten  

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um eine nahtlose und erfolgreiche Einführung von Splashtop zu gewährleisten. 