Webinar zum Fernzugriff
Thema: Holen Sie das Beste aus Splashtop Remote Access heraus
Datum: 15. April 2026
Zeit: 9:00 Uhr PT / 12:00 Uhr ET / 17:00 Uhr GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: In diesem Webinar, das speziell für neue Benutzer entwickelt wurde, erfahren Sie, wie Sie die Splashtop Remote Access-Lösung optimal nutzen können. Unser Expertenteam aus dem Produktbereich präsentiert leistungsstarke Funktionen und hält Tipps, Tricks und bewährte Vorgehensweisen bereit, um Ihre Benutzererfahrung zu optimieren.
In Expertengesprächen und Live-Demonstrationen erfahren Sie mehr über folgende Themen:
Entdecke die wichtigsten Funktionen und Anwendungsfälle
Nutze Best Practices, um eine nahtlose Einführung zu gewährleisten
Q&A mit unseren Experten, um Ihre spezifischen Fragen zu beantworten
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, um eine nahtlose und erfolgreiche Einführung von Splashtop zu gewährleisten.