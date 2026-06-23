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SupportWorld Live – Ein digitales Erlebnis

10. – 11. November 2021 – Online

SupportWorld Live

Sei online beim größten virtuellen Event des Jahres für die Tech-Support-Branche dabei!

Nehmen Sie online am größten virtuellen Event des Jahres für die technische Supportbranche teil! Unser Team wird Splashtop Enterprise präsentieren, um IT-Profis zu ermöglichen, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, Ad-hoc-Unterstützung für die Geräte der Endbenutzer bereitzustellen und Fernzugriff auf Computer für Mitarbeiter zu ermöglichen, die von zu Hause oder in einem hybriden Arbeitsumfeld arbeiten.

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