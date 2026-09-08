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Splashtop Live! – Bay Area

16. September – Cupertino, CA

Event-Anmeldung

Lernen. Vernetzen. Vereinfachen.

Besuchen Sie uns bei Splashtop Live – Bay Area für einen Nachmittag voller Ideen, Praxisperspektiven und anregender Gespräche mit IT- und MSP-Fachleuten, Splashtop Gründern, Produktverantwortlichen und Kunden.

Erfahren Sie, was als Nächstes ansteht, wie andere IT-Teams ihre Herausforderungen angehen, und lassen Sie Ihre Fragen direkt von den Menschen beantworten, die Splashtop entwickeln und unterstützen.

Bleiben Sie nach den Sessions noch zu einer Networking-Happy-Hour mit der Splashtop Community – und nutzen Sie die Chance auf tolle Tombolapreise.

Bereit, bei uns einzusteigen?

Sichern Sie sich Ihren Platz für Splashtop Live! am 16. September

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