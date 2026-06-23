Splashtop freut sich darauf, auf der SpiceWorld 2021 virtuell mit allen neuen und vertrauten Teilnehmern zu sprechen.
Splashtop freut sich darauf, virtuell mit allen neuen und bekannten Teilnehmern auf der SpiceWorld 2021 zu sprechen. Splashtop wird unsere beliebten Lösungen für unbeaufsichtigte und beaufsichtigte Fernunterstützung präsentieren – Splashtop Remote Support – und Splashtop SOS. Unser Team wird gerne die Integration zwischen Splashtop SOS und Spiceworks Help Desk demonstrieren. Mit der Spiceworks Helpdesk-Plattform sofort mit dem Computer Ihres Kunden verbinden!
SpiceWorld 2021 | Splashtop SOS-Integration mit Spiceworks Helpdesk