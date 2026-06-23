SpiceWorld 2020 Virtual

Splashtop freut sich darauf, virtuell mit allen neuen und bekannten Teilnehmern auf der SpiceWorld 2020 zu sprechen.
Splashtop freut sich darauf, bei der SpiceWorld 2020 virtuell mit allen neuen und bekannten Teilnehmern zu sprechen. Splashtop wird unsere beliebten Lösungen für unbeaufsichtigte und beaufsichtigte Fernunterstützung präsentieren – Splashtop Remote Support – und Splashtop SOS. Unser Team wird gerne die Integration zwischen Splashtop SOS und Spiceworks Help Desk demonstrieren. Verbinden Sie sich sofort mit dem Computer Ihres Kunden direkt aus der Spiceworks Helpdesk-Plattform!
SpiceWorld 2020 | Splashtop SOS-Integration mit Spiceworks Helpdesk