Splashtop freut sich, auch dieses Jahr wieder Sponsor des SMB TechFest zu sein!
Splashtop freut sich, auch in diesem Jahr wieder Sponsor des SMB TechFest zu sein! Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS präsentieren, um MSPs und IT-Profis zu ermöglichen, Computer mit Unbeaufsichtigt jederzeit zu unterstützen und zu verwalten, Überwachungs- und Verwaltungsmöglichkeiten einzurichten und beaufsichtigt On-Demand-Support-Zugriff auf Computer und mobile Geräte zu geben. Besuchen Sie unseren Stand in der virtuellen Ausstellungshalle, um Italo Navas Sitzung über Fernzugriff für MSPs zu sehen.