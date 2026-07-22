Eine Plattform. Mehr Kontrolle. Weniger Chaos.
Besuchen Sie Splashtop am 22. September auf der SITS Netherlands an Stand B2 und entdecken Sie, wie Ihr IT-Team den Support in Ihrer gesamten Institution mit KI-gestütztem Endpunktmanagement, sicherem Fernzugriff und intelligenter Automatisierung vereinfachen kann – alles über eine einheitliche Plattform.
Sehen Sie, wie Splashtop Bildungseinrichtungen und deren IT-Teams dabei hilft, die Gerätesichtbarkeit zu verbessern, die Sicherheit zu stärken, wiederkehrende Aufgaben zu reduzieren und Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitenden schnelleren Support zu bieten – und dabei die Kosten unter Kontrolle zu halten.
Sie können nicht persönlich teilnehmen?