Service Management Welt
12.-16. November 2022
Splashtop freut sich, dieses Jahr wieder persönlich bei Service Management World vertreten zu sein!
Splashtop freut sich, dieses Jahr wieder persönlich an der Service Management World teilzunehmen! Unser Team wird Splashtop Enterprise vorstellen, um IT-Profis zu ermöglichen, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, On-Demand-Support für die Geräte der Endnutzer bereitzustellen und Fernzugriff auf Computer für Mitarbeiter, die von zu Hause oder in einem hybriden Arbeitsumfeld arbeiten, zu ermöglichen.