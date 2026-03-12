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Managed Services Summit Live

27.–28. Oktober 2020 – Virtuelle Online-Veranstaltung (Vereinigtes Königreich und Europa)

Splashtop freut sich, zum ersten Mal auf dem Managed Services Summit Live (MSS Live II) ausstellen zu dürfen.

Splashtop freut sich, zum ersten Mal auf dem Managed Services Summit Live (MSS Live II) ausstellen zu dürfen. Alexander Draaijer wird einen kurzen Vortrag zum Thema „Die Zukunft von Managed Services“ auf der Hauptbühne der Veranstaltung halten (Main Session) Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS vorstellen, um MSPs und IT-Fachkräften zu ermöglichen, Computer mit unbeaufsichtigtem Zugriff zu jeder Zeit zu unterstützen und zu verwalten, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen einzurichten und beaufsichtigten On-Demand-Support-Zugriff auf Computer und mobile Geräte zu ermöglichen.

Splashtop Remote Support | Splashtop SOS