So holen Sie das Beste aus Ihrer Testversion für autonomes Endpunktmanagement heraus
Erfahren Sie, wie Sie AEM während Ihrer Testphase schnell einrichten und nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, die Transparenz zu verbessern und das Endpunktmanagement zu vereinfachen.
Datum: 19. August 2026
Uhrzeit: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: Die Verwaltung von Endpunkten sollte weder zeitaufwendig noch reaktiv sein.
Nehmen Sie mit unserem Produktteam an einer Live-Demo von Splashtop AEM teil und erfahren Sie, wie IT-Teams Automatisierung nutzen, um wiederkehrende Aufgaben zu reduzieren, die Endpunktintegrität zu verbessern und mehr Transparenz in ihren Umgebungen zu gewinnen.
Anhand praxisnaher Anwendungsfälle und realer Workflows erfahren Sie, wie Splashtop AEM Sie dabei unterstützen kann, Ihr tägliches Endpunktmanagement zu optimieren – ganz gleich, ob Sie es zum ersten Mal kennenlernen oder weitere Funktionen ausschöpfen möchten.
Das erfahren Sie
Automatisieren Sie wiederkehrende IT-Aufgaben einschließlich Patching, Updates und routinemäßiger Wartung.
Identifizieren und beheben Sie Endpunktprobleme proaktiv mit Zustandsüberwachung und Warnmeldungen.
Mehr Transparenz in Ihrer Umgebung schaffen für eine bessere Verwaltung von Geräten im großen Maßstab.
Reale Workflows kennenlernen mit denen IT-Teams Zeit sparen und effizienter arbeiten.
Erfahren Sie, wie Splashtop AEM den Fernsupport ergänzt, um eine umfassendere Endpunktmanagement-Lösung zu schaffen.
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