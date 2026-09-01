Von manueller zu agentischer Paketierung: App-Bereitstellung mit Microsoft Intune vereinfachen
Datum: 14. Oktober 2026
Uhrzeit: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Die Paketierung von Anwendungen sollte die Softwarebereitstellung nicht verlangsamen. Doch für viele Microsoft Intune-Teams erfordern das Paketieren, Testen und Beheben von Problemen bei Apps noch immer stundenlange manuelle Arbeit. Verzögerte Updates verlängern das Zeitfenster, in dem kritische Schwachstellen ausgenutzt werden können, und erhöhen so das Sicherheitsrisiko.
Nehmen Sie gemeinsam mit Microsoft MVP Maxime Guillemin und dem Splashtop Head of Product Brandon Shopp teil und erfahren Sie, wie KI und agentische Workflows die Anwendungspaketierung vereinfachen und IT-Teams dabei helfen, weniger Zeit für sich wiederholende, manuelle Aufgaben aufzuwenden.
Erfahren Sie, wie neue Ansätze für die Anwendungspaketierung den manuellen Aufwand reduzieren, Paketierungsfehler minimieren und Schwachstellen schneller beheben können.
Das lernen Sie:
Wie KI und agentische Workflows die Anwendungsbereitstellung vereinfachen und die Zeit bis zum Patchen verkürzen.
Wie ein stärker automatisierter Ansatz Ihre Microsoft Intune-Workflows ergänzen und Ihre Sicherheitslage stärken kann.
Praktische Möglichkeiten, den Paketierungsaufwand und Fehler zu reduzieren – einschließlich eines Blicks auf agentische Paketierung in der Praxis
Sehen Sie, wie die nächste Generation der Anwendungs-Paketierung aussieht – und wie viel Zeit Ihr IT-Team dadurch zurückgewinnen könnte.