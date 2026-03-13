Splashtop freut sich sehr, in diesem Jahr wieder auf der Freshworks Refresh auszustellen!
Splashtop freut sich sehr, auch dieses Jahr wieder auf der Freshworks Refresh auszustellen! Unser Team freut sich darauf, die Integration von Splashtop SOS und Freshworks vorzustellen, die es Freshdesk- und Freshservice-Technikern ermöglicht, eine Fernzugriffssitzung innerhalb des Tickets zu starten. Mit Splashtop SOS können IT-Fachkräfte bei Bedarf aus der Ferne auf Endbenutzergeräte zugreifen und Probleme schnell beheben.
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