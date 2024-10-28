Splashtop wird unsere Fernzugriffslösungen für den Fernzugriff auf Bildungslabore präsentieren!
Splashtop wird unsere Fernzugriffslösungen für Bildungseinrichtungen präsentieren, um Zugang zu Schulcomputern in Laboren über Remote-Labore-Zugriff sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter zum Zugriff auf Schulcomputer zu ermöglichen. Bildungs-IT-Teams werden an Splashtop Fernsupport-Lösungen interessiert sein, die genutzt werden können, um Fernunterstützung für Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter bereitzustellen (Zugriff auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten.
Lehrkräfte werden an Mirroring360 Pro für die Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessiert sein.
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