Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business Management-Produkte von Datto.
Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business-Management-Produkte von Datto. Datto wird seine zweite MSP Tech Day Veranstaltung im Jahr 2021 zum Thema Vertrieb und Marketing für MSPs ausrichten. Die MSP Tech Day-Reihe ist eine sehr erfolgreiche Halbtagesveranstaltung, die sich auf produktspezifische Updates, Live-Demos sowie Verkaufs- und Marketingtipps konzentriert. Unser Team wird Splashtop SOS präsentieren, um MSPs beim Wachstum zu unterstützen, zusammen mit unserer wachsenden Reihe von Funktionen wie dem Weiterverkauf von Fernzugriff, dem Einrichten einer On-Prem-Fernsupport-Plattform, der Verwaltung von Bitdefender-Antivirus für Endpunkte und mehr.
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