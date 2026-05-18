Datto MSP Tech Day: Elevate Your SaaS Security
24. März 2021 – Virtuelle Online-Veranstaltung
Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business Management-Produkte von Datto.
Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business Management-Produkte von Datto. Beim ersten MSP Technology Day 2022 geht es um die proaktive Abwehr von Cyberangriffen, die Begrenzung von Ausfallzeiten und die Verhinderung kritischer Datenverluste. Unser Team wird Splashtop SOS vorstellen, um MSPs beim Wachstum zu unterstützen. Dabei erweitern wir unser Angebot kontinuierlich: Sie können Fernzugriffslizenzen weiterverkaufen, eine On-Premise-Fernzugriffsplattform einrichten, Bitdefender-Antivirus für Endpunkte verwalten und vieles mehr.
Datto MSP Tech Day | Splashtop – Datto-Integration | Splashtop SOS