Kundenporträt: Wie Nubeseg sicheren Fernsupport & Endpunktsicherheit mit Splashtop skaliert hat
Datum: 26. August 2026
Uhrzeit: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: Mit dem Wachstum von Managed Service Providern wird es immer komplexer, sicheren, zuverlässigen und effizienten Fernsupport bereitzustellen.
Nehmen Sie an einem exklusiven Kunden-Webinar teil, in dem Nubeseg SRL vorgestellt wird – ein auf Cybersicherheit fokussierter MSP, der Unternehmen in verschiedenen Regionen mit Managed Security Services, Endpunktschutz, Cloud-Sicherheit und sicherem Fernzugriff unterstützt.
In diesem Live-Gespräch berichtet Ramiro Hercilla, wie Nubeseg fragmentierte Fernsupport-Tools durch Splashtop Enterprise und autonomes Endpunktmanagement (AEM) ersetzt hat, um Abläufe zu optimieren, die Transparenz zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und den Support ohne zusätzliches Personal zu skalieren.
In dieser Sitzung erfahren Sie, wie Nubeseg:
Vom reaktiven IT-Management zu proaktiven Endpoint-Operationen gewechselt
Verbesserte Fernsupport-Leistung und Transparenz für mehr als 1.400 Geräte
Weniger manuelle Patch- und Update-Aufgaben durch Automatisierung
Ermöglichte sicheres Remote-Arbeiten und eine schnellere Problemlösung
Vereinfachtes Ticketing und optimierte Support-Workflows mit Service Desk
In neue Städte und Märkte expandiert, ohne das Support-Team zu vergrößern
Stärkere Sicherheitskontrollen und auditfähige Berichte erzielt
Erfahren Sie, wie Nubeseg Splashtop nutzt, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Endpunktsicherheit zu stärken und das Unternehmenswachstum zu unterstützen.