Treffen Sie Foxpass am Splashtop-Stand auf der CITE 2026
Besuchen Sie uns auf der California IT in Education (CITE) Conference 2026 (Stand #314)! Foxpass, Teil von Splashtops Portfolio für sicheren Zugang und Identitätsmanagement, wird demonstrieren, wie Cloud RADIUS K–12 IT-Leitern hilft, den WLAN- und Netzwerkzugang mit passwortloser, zertifikatbasierter Authentifizierung und benutzerbasierter Authentifizierung abzusichern. Entdecken Sie, wie Foxpass es einfach macht, Schulnetzwerke zu schützen, den Zugang für Schüler und Mitarbeiter zu optimieren und die Zero-Trust-Sicherheit zu stärken, während die IT-Belastung reduziert wird.
Besuchen Sie den Foxpass/Splashtop-Stand, um zu erfahren, wie wir Ihrem Bezirk helfen können, die Sicherheit zu verbessern und das Netzwerkzugriffsmanagement zu vereinfachen.