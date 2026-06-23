ChannelPro SMB Forum: Los Angeles
5. November 2020 – Virtuelle Online-Veranstaltung
Splashtop ist ein stolzer Gold-Sponsor des diesjährigen ChannelPro SMB Forum: Los Angeles, nachdem es zuvor die Veranstaltung in anderen Städten gesponsert hatte.
Splashtop ist ein stolzer Gold-Sponsor des diesjährigen ChannelPro SMB Forums: Los Angeles, nachdem das Event zuvor in anderen Städten gesponsert wurde. Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS vorstellen, um MSPs und IT-Profis zu helfen, zusammen mit unserem wachsenden Funktionsumfang zu wachsen, wie z. B. dem Weiterverkauf von Fernzugriff, dem Einrichten einer On-Premises-Fernunterstützungsplattform, der Verwaltung von Bitdefender Antivirus für Endpunkte und mehr.
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