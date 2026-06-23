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ChannelNext Virtual: Ihr Cybersecurity-Geschäft skalieren

19. Mai 2021 – Online

Splashtop Remote Support

Nehmen Sie an Splashtop beim ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business Event teil!

Nehmen Sie mit Splashtop an der Veranstaltung ChannelNext Virtual : Scaling Your Cybersecurity Business Event! teil. In dieser Podiumsdiskussion werden sie Themen wie die Vor- und Nachteile des Aufbaus einer eigenen Sicherheitspraxis ansprechen. Sehen Sie sich die kurze Präsentation von Vivian Dang an, in der sie erklärt, warum Splashtop die sichersten Remote-Access-Lösungen für MSPs anbietet.

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