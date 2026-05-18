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ASCII MSP Connect Live – Rocky Mountain Region

17. – 18. März 2021 – Online

ASCII MSP Connect Live

Splashtop freut sich, das ASCII MSP Connect Live – Rocky Mountain Region-Event zu sponsern!

Splashtop freut sich, das ASCII MSP Connect Live Rocky Mountain Region-Event zu sponsern! Bei dieser zweitägigen Veranstaltung handelt es sich um eine interaktive virtuelle Networking-Veranstaltung voller MSPs. Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS vorstellen, um MSPs und IT-Fachkräften zu ermöglichen, Computer mit unbeaufsichtigtem Zugriff zu jeder Zeit zu unterstützen und zu verwalten, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen einzurichten und beaufsichtigten On-Demand-Support-Zugriff auf Computer und mobile Geräte zu ermöglichen.

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