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ASCII MSP Connect Live

24. – 25. Februar 2021 – Online

ASCII MSP Connect Live

Splashtop freut sich darauf, ASCII MSP Connect Live zum ersten Mal zu sponsern!

Splashtop freut sich darauf, ASCII MSP Connect Live zum ersten Mal zu sponsern! Bei dieser zweitägigen Veranstaltung handelt es sich um eine interaktive virtuelle Networking-Veranstaltung voller MSPs. Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS vorstellen, um MSPs und IT-Fachkräften zu ermöglichen, Computer mit unbeaufsichtigtem Zugriff zu jeder Zeit zu unterstützen und zu verwalten, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen einzurichten und beaufsichtigten On-Demand-Support-Zugriff auf Computer und mobile Geräte zu ermöglichen.