Adobe MAX 2022
18. – 20. Oktober 2022
Splashtop freut sich, zum ersten Mal persönlich auf der Adobe MAX vertreten zu sein!
Splashtop freut sich, zum ersten Mal persönlich auf der Adobe MAX auszustellen! Splashtop wird unsere beliebte Splashtop Remote Access -Lösung präsentieren, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mac oder Windows-Computer aus der Ferne zuzugreifen, um Adobe-Software von jedem anderen Computer, Chromebook oder mobilen Gerät auszuführen. Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre High-End-Workstations zu und führen Sie Aufgaben wie Videobearbeitung oder Animationserstellung durch, als würden Sie direkt vor dem entfernten Computer sitzen.
Splashtop ermöglicht Fernzugriff auf Video-Anwendungen von Adobe Creative Cloud