Addigy Innovate 2021

Addigy Innovate ist eine eintägige, virtuelle Veranstaltung, die Teilnehmer zusammenbringt, um mehr über die neuesten Addigy-Innovationen und den Produktfahrplan zu erfahren, und ihnen nützliche, umsetzbare Einblicke von Branchenführern zu bieten.
Addigy Innovate ist eine eintägige virtuelle Veranstaltung, die Teilnehmer zusammenbringt, um mehr über die neuesten Addigy-Innovationen und die Produkt-Roadmap zu erfahren und ihnen nützliche, umsetzbare Einblicke von Branchenführern zu bieten. Unser Team wird Splashtop SOS präsentieren, um IT-Profis und MSPs beim Wachsen zu unterstützen, zusammen mit unserem stetig wachsenden Funktionsumfang wie dem Weiterverkauf von Fernzugriff, dem Einrichten einer On-Premises-Fernsupport-Plattform, der Verwaltung von Bitdefender Antivirus für Endpunkte und mehr.