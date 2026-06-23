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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Nationale K-12 Konferenz für Cybersicherheitsführung 2026

25. - 26. Februar — Albuquerque, NM

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Treffen Sie Foxpass am Splashtop-Stand auf der National K-12 Cybersecurity Leadership Conference 2026

Kommen Sie mit uns zur Nationalen K-12 Cybersecurity Leadership Conference 2026! Foxpass, Teil von Splashtops Portfolio für sicheren Zugriff und Identitätsmanagement, wird demonstrieren, wie Cloud RADIUS IT-Leitern von K–12 hilft, den Wi-Fi- und Netzwerkzugang mit passwortloser, zertifikatsbasierter Authentifizierung und benutzerbasierter Authentifizierung zu sichern. Entdecken Sie, wie Foxpass es einfach macht, Schulnetzwerke zu schützen, den Zugang für Schüler und Mitarbeiter zu erleichtern und die Zero-Trust-Sicherheit zu stärken, während die IT-Belastung reduziert wird.

Besuchen Sie den Foxpass/Splashtop-Stand, um zu erfahren, wie wir Ihrem Bezirk helfen können, die Sicherheit zu verbessern und das Netzwerkzugangsmanagement zu vereinfachen.


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