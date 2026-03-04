Sicheres Wi‑Fi und Netzwerkzugang für K‑12-Schulen
Schützen Sie Schülerdaten, reduzieren Sie den IT-Aufwand und erfüllen Sie Compliance-Standards mit Foxpass Cloud RADIUS – geschätzt von öffentlichen und privaten Schulen gleichermaßen.
Entwickelt für die IT-Herausforderungen im K-12-Bereich
Moderne Netzwerkzugriffskontrolle ohne Komplexität
K–12-IT-Teams sind am Limit: Sie verwalten Netzwerke, Geräte, Compliance und die Sicherheit der Schüler. Foxpass Cloud RADIUS vereinfacht den sicheren Netzwerkzugriff auf all Ihren Campussen:
Keine gemeinsam genutzten WLAN-Passwörter oder missbräuchliche Nutzung des Gastnetzwerks mehr
Erzwingen Sie den Zugriff nach Schüler-/Mitarbeiterrollen über die Verzeichnissynchronisierung
Automatisieren Sie Onboarding/Offboarding mit Google Workspace, Microsoft Entra ID, Okta oder OneLogin
Bleiben Sie mit einer Protokollierung, die CIPA, FERPA und HIPAA unterstützt, jederzeit auditbereit
Foxpass hilft außerdem IT-Teams im K-12-Bereich, die Netzwerksegmentierung über Schüler-, Mitarbeiter-, Gast- und Gerätegruppen hinweg zu vereinfachen. Durch die Integration mit Ihrem Identitätsanbieter (wie Google Workspace oder Entra ID) kann Foxpass Benutzern während der Wi‑Fi-Authentifizierung dynamisch das passende VLAN zuweisen. Das bedeutet, dass Studierende niemals im selben Netzwerk wie Lehrkräfte oder Verwaltungssysteme landen. Und kein manuelles Verwalten von SSIDs, MAC-Adresslisten oder VLAN-Switch-Konfigurationen mehr.
Als E-Rate zugelassener Anbieter
Foxpass ist stolz darauf, am E-Rate-Programm teilzunehmen, sodass berechtigte Schulen und Bibliotheken staatliche Fördermittel für die Modernisierung ihrer Netzwerksicherheit beantragen können. Foxpass Cloud RADIUS ist unter Kategorie 2 — Interne Verbindungen qualifiziert.
Zero-Trust-Zugriff für Schulnetzwerke
identitätsbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie den Netzwerkzugriff auf Grundlage verifizierter Benutzeridentitäten zu. Keine gemeinsam genutzten SSIDs mehr. Lässt sich ganz einfach in Ihr bestehendes SSO, Ihren Verzeichnisdienst oder Ihr MDM integrieren.
Support für schuleigene und BYOD-Geräte
Stellen Sie Wi‑Fi-Zertifikate automatisch über führende MDMs wie Jamf, Intune, Kandji aus und verwalten Sie sie, oder nutzen Sie den BYOD-Installer von Foxpass für Geräte im Besitz von Lehrkräften und Mitarbeitenden.
Least-Privilege-Netzwerkzugriff durchsetzen
Segmentieren Sie Benutzer nach Mitarbeiter-/Schüler-/Geräterolle und VLANs. Foxpass gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wer sich verbinden kann, wann und womit.
Auditfähige Protokollierung
Erfassen Sie detaillierte Protokolle für jedes Netzwerkzugriffsereignis: ideal für Incident Response, Berichterstattung und zur Erfüllung von Anforderungen an die Daten-Compliance. Entscheidend für Schulen, die HIPAA, FERPA und interne Prüfungen einhalten müssen.
Wir haben den entscheidenden Übergang zur PKI-Zertifikats-basierten Authentifizierung für unsere WLAN-Sicherheit vollzogen, und Foxpass Advanced RADIUS hat dies nahezu mühelos gemacht. Der Cloud-basierte RADIUS-Server lässt sich nahtlos in Azure AD (Entra ID) und JAMF integrieren und vereinfacht so die Einrichtung. Die Ausstellung von Zertifikaten für fast 10.000 Benutzer verlief erwartungsgemäß reibungslos, und jetzt profitieren unsere Schüler und Mitarbeiter von einem beispiellosen sicheren Zugang. Foxpass hat unsere Erwartungen wirklich übertroffen.
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
Warum Schulen sich für Foxpass entscheiden
- SOC 2 Type II- und HIPAA-konform
- Kompatibel mit Google Workspace for Education
- Skaliert für 1 bis über 100 Campusstandorte
- In weniger als 30 Minuten bereitstellen
- Zero-Touch-Wi-Fi-Zugriffsverwaltung
- Integrierte Compliance- und Audit-Tools
- 99,9 % Verfügbarkeit und seit 2015 bewährt
- Freundliches, in den USA ansässiges Support-Team, das sich mit Schulnetzwerken auskennt
Bereit, Ihr Schulnetzwerk zu vereinfachen und zu sichern?
Foxpass ermöglicht es K-12-IT-Teams, die Wi‑Fi-Sicherheit zu modernisieren, ohne zusätzliche Komplexität oder überhöhte Kosten zu verursachen.