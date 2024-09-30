Splashtop ist die beste Parsec-Alternative

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Splashtop20 years of trust
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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Die beste Parsec-Alternative für 2026: Splashtop

Sind Sie es leid, zu viel für den Fernzugriff zu bezahlen, der Ihre Sicherheits- und Leistungsanforderungen nicht erfüllt?

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The C&A logo features white C&A letters on a dark blue oval background, surrounded by a red scalloped border.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.
The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The Microsoft logo with four colored squares—red, green, blue, and yellow—on the left, and the word Microsoft in gray text on the right, set against a light background.

Warum Splashtop statt Parsec wählen?

  • Spitzenleistung

    Erleben Sie die hohe Leistung, die Sie benötigen, um auf allen Geräten (einschließlich Windows, Mac und Linux) aus der Ferne an komplexen Apps und riesigen Dateien zu arbeiten. Mit 4K-Streaming mit bis zu 60 fps (und iMac Pro Retina 5K-Streaming), der Möglichkeit zur Feinabstimmung von Einstellungen wie 4:4:4-Farbe und geringer Latenz – es ist keine Zauberei, aber es fühlt sich wirklich so an. 

  • Sicherheit

    Splashtop schützt jede Verbindung mit Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und berechtigungsbasiertem Zugriff. Wir arbeiten hart daran, Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sodass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen. 

  • Einfachheit

    Die Fernzugriffslösungen von Splashtop sind einfach einzurichten und zu verwenden – es ist keine IT-Erfahrung erforderlich. Wir gestalten unsere Produkte so, dass sie sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich sind – für Einzelpersonen und IT-Teams in Unternehmen jeder Größe.

  • Unschlagbarer Preis

    Splashtop bietet erstklassige, qualitativ hochwertige Funktionen zu einem unschlagbaren, transparenten Preis. Unsere Preispläne richten sich je nach Bedarf an einzelne Benutzer, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Maximieren Sie Ihre Fernzugriffsleistung mit Splashtop

Erweiterte Leistungsfähigkeit

Remote Access Performance

Erleben Sie 4:4:4-Farbe, High-Fidelity-Audio und mehr

Bei 11,25 €/Monat

Jährlich in Rechnung gestellt bei 135 €

Rabatte für mehrere Lizenzen

  • 4-9 Nutzer sparen 20 %

  • Mehr als 10 Nutzer sparen 25 %


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Für zusätzliche Sicherheit und Verwaltbarkeit

Enterprise

All-in-One-Fernzugriff und Fernsupport mit:

  • SSO-Integration

  • Granularen Rechten

  • Geplanter Zugriff

  • Technikerlizenzen für Ihr Support-Team


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Splashtop vs. Parsec: Die beste Wahl für Teams



Remote Access Performance

Splashtop Enterprise

Parsec for Teams

Hohe Leistung – 4K-Streaming mit bis zu 60 fps (und iMac Pro Retina 5K-Streaming) mit geringer Latenz, 4:4:4-Farbe und der Möglichkeit zur Feinabstimmung der Einstellungen

UMLEITUNG VON USB-GERÄTEN

Nur Beta Windows und Gamepad

Übertragung des Mikrofon-Inputs

Single Sign-On-Anmeldung

AES-256-Bit-Verschlüsselung

AES-128-Bit-Verschlüsselung

Breite Geräteunterstützung

Sitzungsaufzeichnung

Chat (innerhalb und außerhalb von Sitzungen)

Konsolidierte Plattform für Fernzugriff und Ferununterstützung

Prioritärer technischer Support


Warum Splashtop die beste Parsec-Alternative ist: Die wichtigsten Vorteile

  • Game Development

    Dank geringer Latenz und tadelloser Bildqualität können Sie von überall auf der Welt an Ihren Projekten arbeiten – egal, ob Sie Charaktere entwerfen, Spielmechaniken programmieren, Soundtracks komponieren oder Codes debuggen. 

  • Post-Production

    Produzenten, Redakteure, VFX-Spezialisten und Animatoren lieben die hohe Leistung, die großartige A/V-Synchronisierung und den Inhaltsschutz von Splashtop, die es mehreren Künstlern ermöglichen, sicher und effizient teamübergreifend zu arbeiten. 

  • Broadcast

    Erleben Sie leistungsstarken, sicheren Fernzugriff auf Ihre Workstation und Ihre Broadcast-Ausrüstung. Stellen Sie eine Verbindung zu leistungsstarken Workstations und Bearbeitungsplätze her, um hochwertige Inhalte von jedem Gerät aus zu erstellen und von überall aus live zu gehen. 

  • Architektur

    Arbeiten Sie mühelos an täglichen CAD-Aufgaben, modellieren Sie Innendesigns und führen Sie Simulationen durch, während Sie den sicheren Fernzugriff auf Ihre Workstation und die USB-Geräteumleitung für Ihre 3D-Maus genießen. Arbeiten Sie problemlos in Ihrem Team zusammen, um Ihren Kunden hochwertige Designs zu liefern. 

  • Bildungswesen

    Bieten Sie Studenten Fernzugriff auf Campuscomputer und leistungsstarke Software, damit sie jederzeit und überall von ihren Chromebooks, iPads und PCs aus arbeiten können. 

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit erweitern, während sie Aufgaben wie Videobearbeitung und AV-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig (mit Splashtop) aus der Ferne auf gemeinsam genutzten Speicher und andere Hardware zugreifen, die sie benötigen.

Head of Partner Relations, Adobe Video

Von unseren zufriedenen Kund*innen

Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktions-Workflows verwenden, können Splashtop verwenden, um nahtlos und produktiv zu arbeiten, wenn sie nicht im Büro sind – ein großes Plus für den heutigen Remote-freundlichen Arbeitsplatz.

Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom

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FAQs

Wie sicher ist Splashtop im Vergleich zu Parsec?
Kann ich Splashtop sowohl für den Fernzugriff als auch für den Support nutzen?
Welche Verschlüsselungsstufe verwendet Splashtop?
Unterstützt Splashtop Mikrofon-Passthrough?
Ist Splashtop sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams geeignet?