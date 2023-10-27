GoToAssist-Preisvergleich
Sparen Sie 70 % oder mehr, indem Sie Splashtop statt GoToAssist wählen
Sind Ihnen die GoToAssist-Preise zu hoch?
Und wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie für eine Fernunterstützungslösung nichts bezahlen müssten? Wenn Sie derzeit GoToAssist verwenden, wissen Sie, wie teuer es ist (ab 49 €/Monat – und das Add-on, das Sie zur Unterstützung mobiler Geräte erwerben müssen, ist in diesem Preis nicht enthalten).
Wenn Sie GoToAssist Preise mit Splashtop Remote Supportvergleichen, werden Sie feststellen, dass Sie mit Splashtop 70% oder mehr sparen können! Splashtop bietet Ihnen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr Funktionen.
Vergleichen Sie die Kosten von Splashtop mit GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
Ab
244 €/Jahr
588 €/Jahr
Unterstützung für Mobilgeräte (iOS & Android)
Kostenlos inbegriffen
Zusätzlich 240 $ pro Agent und Jahr
Gesamtpreis, inklusive Unterstützung für Mobilgeräte, ab
244 €/Jahr
756 €/Jahr
Wenn Sie Support für mobile Geräte benötigen, sparen Sie über 75 % bei Ihrem Abonnement, wenn Sie sich für Splashtop Remote Support anstelle von GoToAssist entscheiden. Splashtop Remote Support verfügt außerdem über Funktionen, die in GoToAssist nicht zu finden sind, darunter Dateiübertragung per Drag-and-Drop, Unterstützung mehrerer Monitore und Ferndruck.
Deshalb ist Splashtop Remote Support die beste gotoassist-Alternative.
Den wahren Wert verstehen: Preisgestaltung Splashtop vs. GoToAssist
Bei der Auswahl einer Fernsupport-Lösung kommt es nicht nur auf die Anfangskosten an. Es geht darum, den Gesamtwert zu verstehen, den Sie für Ihre Investition erhalten. Tauchen wir tiefer in die Preisstrukturen von Splashtop und GoToAssist ein, um herauszufinden, wer das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Transparente Preisgestaltung
Mit Splashtop erhalten Sie das, was Sie sehen. Es gibt keine versteckten Gebühren oder unerwarteten Kosten. Die Preisgestaltung ist transparent und ermöglicht Unternehmen eine effektive Budgetierung ohne Überraschungen.
Im Grundpreis enthaltene Funktionen
Der Basispreis von Splashtop umfasst viele Funktionen, für die andere Anbieter extra berechnen. Dies umfasst die Unterstützung mobiler Geräte, Drag-and-Drop-Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung und Remote-Druck. Diese umfassenden Funktionen sorgen dafür, dass Benutzer mehr für ihr Geld bekommen. Die Unterstützung mobiler Geräte in GoToAssist ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, die die Gesamtausgaben für Unternehmen erhöhen können.
Skalierbarkeit und Flexibilität
Splashtop versteht, dass Unternehmen wachsen und sich verändern. Die Tarife sind so konzipiert, dass sie skalierbar sind, sodass Unternehmen ihre Tarife je nach sich ändernden Anforderungen upgraden oder anpassen können, ohne dass übermäßige Kosten entstehen.
Bezüglich der Preisgestaltung ist es unerlässlich, über die Zahlen hinauszuschauen und den Wert zu kennen, den Sie erhalten. Die transparente Preisgestaltung, die umfassenden Funktionen, die Skalierbarkeit und die Kundenstimmen machen Splashtop zum klaren Gewinner im Preiskampf mit GoToAssist. Splashtop ist der richtige Weg, wenn Sie eine Lösung suchen, die erstklassige Funktionen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Zahlen Sie nicht mehr für eine GoToAssist-Lizenz - Testen Sie Splashtop noch heute!
Was unsere zufriedenen Kunden sagen
Bisher habe ich festgestellt, dass Splashtop das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Unterstützung meiner kleinen Geschäftskunden bietet. Ich bin vollständig von GoToAssist zu Splashtop gewechselt, hauptsächlich wegen des Preises, aber der große Bonus ist die Fähigkeit, mobile Geräte zu unterstützen!
David Humber - FWD Consulting
Was unsere zufriedenen Kunden sagen
Verwenden von Splashtop Remote Support für den Fernsupport-Zugriff. Viel besser als GoToAssist, das ich vorher verwendet habe. So gut wie alles andere, was ich benutzt habe, und der Preis ist super.
Mark Bazin - Cristo Rey Network