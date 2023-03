Beste Alternative zu GoToAssist 2023

Splashtop bietet seit 2010 Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für mehr als 200.000 Unternehmen, MSPs, IT- und Servicedesks an. Durch die Einbindung der neuesten Geräte und Cloudtechnologien ist Splashtop schneller, günstiger, beinhaltet mehr Funktionen und ermöglicht den Zugriff auf mobile iOS- und Android-Geräte in Ihrem Abonnement. Bei GoToAssist müssen Sie für die Unterstützung von Mobilgeräten 240 $ pro Agent und Jahr zusätzlich bezahlen.