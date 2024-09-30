Beste Alternative zu GoToAssist 2023

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Technician using Splashtop instead of GoToAssist

Beste Gotoassist-Alternative 2026

Erfahren Sie, warum Splashtop Remote Support die bessere Wahl für Fernsupport und Fernzugriff auf Computer ist

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The C&A logo features white C&A letters on a dark blue oval background, surrounded by a red scalloped border.
RTL Group logo featuring bold black letters RTL and the word GROUP below in gray. Two large red quotation marks are above and to the right of RTL. The background is light gray.
The image shows the UEFA logo, featuring the letters UEFA in bold, black, uppercase font arranged in an arch on a light background.
The Microsoft logo with four colored squares—red, green, blue, and yellow—on the left, and the word Microsoft in gray text on the right, set against a light background.

Splashtop bietet seit 2010 Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für mehr als 200.000 Unternehmen, MSPs, IT- und Servicedesks an. Durch die Einbindung der neuesten Geräte und Cloudtechnologien ist Splashtop schneller, günstiger, beinhaltet mehr Funktionen und ermöglicht den Zugriff auf mobile iOS- und Android-Geräte in Ihrem Abonnement. Bei GoToAssist müssen Sie für die Unterstützung von Mobilgeräten 240 $ pro Agent und Jahr zusätzlich bezahlen.


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Splashtop Remote Support

GoToAssist

Ab

21 €/Monat

49 €/Monat

Support für Mobilgeräte

Kostenlos inbegriffen

Zusätzlich 240 $ pro Agent und Jahr

Beaufsichtigter Fernsupport

Unbegrenzte Sitzungen

Unbegrenzte Sitzungen

Benutzerverwaltung

Chat

Plattformübergreifende Dateiübertragung (Drag-and-drop)

Aufzeichnung der Sitzung

Beidseitige Desktop-Freigabe

Mobile Anwendungen

Multimonitor

Ferndrucken

Erfahren Sie mehr über Splashtop Remote Support.

Von unseren zufriedenen Kunden

Splashtop bietet für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Unterstützung meiner Kleinunternehmerkunden. Ich bin vollständig von GoToAssist auf Splashtop umgestiegen, hauptsächlich wegen des Preises. Das i-Tüpfelchen ist jetzt aber, dass auch Mobilgeräte unterstützt werden!

Mark Bazin - Cristo Rey Network

Von unseren zufriedenen Kunden

Verwenden Sie es für den Fernsupport-Zugang. Viel besser als GoToAssist, das ich vorher verwendet habe. So gut wie alles andere, was ich benutzt habe, und der Preis ist super.

Mark Bazin – Cristo Rey Network

Von unseren zufriedenen Kunden

Ihr System funktioniert viel besser als das, das ich seit vielen Jahren verwende, GoToAssist. Es ist sehr gut, mit Ihren Vertriebs- und technischen Supportmitarbeitern zusammenzuarbeiten.

George Wells

4 Gründe, warum Splashtop die beste GoToAssist-Alternative ist

Wenn es um Fernsupport-Lösungen geht, ist es wichtig, eine Lösung zu wählen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, die besten Funktionen und die beste Leistung bietet. Aus diesen Gründen zeichnet sich Splashtop als beste GoToAssist-Alternative im Jahr 2023 aus:

  1. Geschwindigkeit und Leistung: Durch die Integration der neuesten Geräte- und Cloud-Technologien bietet Splashtop ein schnelleres und nahtloseres Fernverbindungserlebnis. Benutzer berichten von schnelleren Reaktionszeiten und reibungsloseren Bildschirmfreigabesitzungen, was es ideal für Echtzeit-Support macht.

  2. Kosteneffizienz: Einer der wesentlichen Vorteile von Splashtop ist seine Kosteneffizienz. Es bietet wettbewerbsfähige Preise und Benutzer können im Vergleich zu anderen Lösungen bis zu 75 % oder mehr bei ihren Abonnements sparen. Dies macht es zu einer erschwinglichen Wahl für Unternehmen jeder Größe. Obwohl GoToAssist verschiedene Preismodelle anbietet, kann es sein, dass die Gesamtkosten höher sind, insbesondere wenn zusätzliche Funktionen oder Benutzer hinzugefügt werden.

  3. Funktionsumfang: Bei Splashtop geht es nicht nur um Fernsupport. Splashtop bietet umfassende Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern, wie Multi-Monitor-Unterstützung, plattformübergreifende Drag-and-Drop-Dateiübertragung und Ferndruck. Auch die Mobilgeräteunterstützung für iOS und Android sind ohne zusätzliche Kosten im Abonnement enthalten.GoToAssist bietet zwar mobilen Support, verursacht jedoch zusätzliche Kosten von 240 US-Dollar pro Agent und Jahr, was es für Unternehmen, die Support für mobile Geräte benötigen, weniger kostengünstig macht.

  4. Flexibilität und Skalierbarkeit: Egal, ob für kleine oder große Unternehmen, Splashtop bietet flexible Tarife, die sich an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und benutzerfreundlichen Funktionen eignet es sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Profis.

Die Wahl der richtigen Fernsupport-Lösung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb und die Kundenzufriedenheit. Mit seinen erweiterten Funktionen, der Kosteneffizienz und dem positiven Benutzerfeedback zeichnet sich Splashtop als beste GoToAssist-Alternative im Jahr 2023 aus. Ob Sie in Betracht ziehen, zu wechseln oder Fernsupport-Optionen zu ersten Mal erkunden, Splashtop, bietet überzeugende Argumente dafür, Ihre erste Wahl zu werden.


Entscheiden auch Sie sich wie viele andere MSPs, IT- und Helpdesk-Profis für Splashtop als Alternative zu GoToAssist!

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