Beste GoTo Resolve-Alternative 2023

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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

Beste LogMeIn Resolve-Alternative 2026

Splashtop Enterprise kostet weniger und läuft schneller

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Holen Sie sich eine bessere Alternative zu LogMeIn Resolve

Splashtop Enterprise bietet hohe Leistung zu einem niedrigeren Preis als LogMeIn Resolve und bietet flexible Lizenzmodelle, die sich an Ihre maßgeschneiderten Bedürfnisse anpassen. Es umfasst Fernsupport, Fernsteuerung, Endpunktmanagement, Helpdesk und mehr in einer All-in-One-Lösung. Splashtop Enterprise bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit hoher Benutzerfreundlichkeit.

Verbessern Sie die Leistung Ihrer Remote-Desktop-Lösung, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von LogMeIn Resolve entscheiden!

Splashtop Enterprise vs. LogMeIn Resolve im Vergleich

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Verwaltete Geräte

300 Computer pro gleichzeitiger Lizenz

100 Endpunkte

Teilnahme an Fernsitzungen

Unbegrenzt

Unbegrenzt

Support für Mobilgeräte

Enthalten

Aufpreis von 20 $ pro Monat

Kamerafreigabe mit AR-Funktionen

Add-on

Add-on ohne AR-Fähigkeiten

Integrationen von Drittanbietern

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

ITSM- und Ticketing-Lösungen

Chat

Funktionen für Fernsitzungen

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

USB-Umleitung

Sitzungsaufzeichnungen

Ausschalten des Bildschirms

Ferndrucken

Fernüberwachung und -verwaltung

Splashtop Enterprise

LogMeIn Resolve

Alarmbenachrichtigungen

Antiviren-Software

Add-on

Add-on

Skripte und Aufgaben


Sparen Sie mehr als 20 % im Vergleich zu LogMeIn Resolve, wenn Sie sich für Splashtop Enterprise entscheiden!

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