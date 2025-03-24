Beste GoTo Resolve-Alternative 2023

Beste LogMeIn Resolve-Alternative 2026
Splashtop Enterprise kostet weniger und läuft schneller
Holen Sie sich eine bessere Alternative zu LogMeIn Resolve
Splashtop Enterprise bietet hohe Leistung zu einem niedrigeren Preis als LogMeIn Resolve und bietet flexible Lizenzmodelle, die sich an Ihre maßgeschneiderten Bedürfnisse anpassen. Es umfasst Fernsupport, Fernsteuerung, Endpunktmanagement, Helpdesk und mehr in einer All-in-One-Lösung. Splashtop Enterprise bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit hoher Benutzerfreundlichkeit.
Verbessern Sie die Leistung Ihrer Remote-Desktop-Lösung, wenn Sie sich für Splashtop anstelle von LogMeIn Resolve entscheiden!
Splashtop Enterprise vs. LogMeIn Resolve im Vergleich
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Verwaltete Geräte
300 Computer pro gleichzeitiger Lizenz
100 Endpunkte
Teilnahme an Fernsitzungen
Unbegrenzt
Unbegrenzt
Support für Mobilgeräte
Enthalten
Aufpreis von 20 $ pro Monat
Kamerafreigabe mit AR-Funktionen
Add-on
Add-on ohne AR-Fähigkeiten
Integrationen von Drittanbietern
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
ITSM- und Ticketing-Lösungen
Chat
Funktionen für Fernsitzungen
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
USB-Umleitung
Sitzungsaufzeichnungen
Ausschalten des Bildschirms
Ferndrucken
Fernüberwachung und -verwaltung
Splashtop Enterprise
LogMeIn Resolve
Alarmbenachrichtigungen
Antiviren-Software
Add-on
Add-on
Skripte und Aufgaben