7.170.000.000.

Wenn du nach COVID von zu Hause aus" arbeiten" suchst, gibt die Google-Suchmaschine etwa 7.170.000.000 Ergebnisse zurück (Stand Montag, 22. Juni 2020). Das ist eine Menge Inhalt über die Arbeit von zu Hause aus (WFH).

Fast jede Woche hören wir, dass ein Unternehmen beschlossen hat, bis Ende des Jahres komplett remote zu arbeiten. Das ist bei Google, Facebook, Microsoft, Slack, Zillow, Palo Alto Networks, Box und sogar Sagicor, dem bekanntesten Versicherungsanbieter der Karibik, der Fall. Wir haben festgestellt, dass all dieser Lärm in den WFH-Nachrichten darauf hindeutet, dass das Büro weggeht und dass wir in einer Welt nach COVID-19 alle komplett remote arbeiten. Aber sind wir es?

Wie sieht die Zukunft des Büros aus? Wie sieht die Zukunft der Fernarbeit aus? Mit welchen Datenschutz- und Sicherheitsproblemen werden Unternehmen nach COVID konfrontiert sein? Wie können sich Unternehmen auf all dies vorbereiten? Um dieses Thema weiter zu vertiefen, haben wir einige Führungskräfte und Personalverantwortliche aus verschiedenen Branchen befragt, und sie alle sind sich in einem Punkt einig: Das Büro wird nicht verschwinden.

5 Gründe, warum das Büro hier ist, um zu bleiben —> Einblicke von CEOs und Personalleitern

I. Ein physisches Büro ist ein starkes Signal für Prestige, Markenbildung und Vertrauen

Laut Dmytro Okunyev, Gründer des Team-Chat-Software-Herstellers Chanty, "ist ein physisches Büro ein Zeichen von Prestige, eine Möglichkeit, ein Unternehmen gegenüber potenziellen Kunden und der Konkurrenz als erfolgreich darzustellen".

Nelson Sherwin, Personalmanager bei PeoCompare, einem professionellen Makler für Arbeitgeberorganisationen, fügt hinzu, dass Kunden ein physisches Büro nicht nur aus Gründen der Markenbildung wollen, sondern weil sie eine gewisse Voreingenommenheit und Misstrauen gegenüber einem Unternehmen haben, das vollständig remote arbeitet. „Kunden wollen in der Regel reinkommen und uns besuchen, persönliche Treffen abhalten und im Grunde dein Unternehmen überprüfen“," sagte Nelson, „und das können sie nicht über einen Skype-Anruf tun.“

James Jason, HR-Manager bei der Maklerfirma Mitrade, bestätigte, dass Kunden und andere Interessenvertreter unabhängig davon, wie effektiv das Arbeiten von zu Hause aus auch sein mag, einen professionellen Raum brauchen, den sie besuchen können, ohne das Gefühl zu haben, die Privatsphäre anderer zu verletzen.

Darüber hinaus, so Allison Schworn, HR-Direktorin beim Büromöbelhersteller Poppin, ist für viele ein physisches Büro nicht nur empfehlenswert, sondern notwendig. "Wir haben festgestellt, dass Kunden physische Produkte persönlich sehen wollen, um sie zu testen", sagte Allison.

Und Katherine Stone, Brand Director des Architekturbüros Cooper Carry, hob hervor, dass" ein physisches Büro viel mehr ist als ein Ort der Produktivität, es ist ein Ort, an dem Menschen mit der Mission und Seele des Unternehmens interagieren. Mit anderen Worten, Büros sind der physische Ausdruck der Marke eines Unternehmens „, sagte Katherine. "

II. Soziale Interaktionen sind in einer vollständigen WFH-Umgebung nur beschränkt möglich

Aristoteles hat einmal gesagt, dass der" Mensch von Natur aus ein soziales Tier ist. "Diese Aussage gilt auch im digitalen Zeitalter. Obwohl Technologie ein großer Vorteil ist, „ersetzt nichts die persönliche Verbindung“, sagte Ashley Monk, Inhaberin von IT Media, einer Boutique-Digitalagentur.

Amie Devero, Geschäftsführerin von BeyondBetter, einem Executive Coaching- und Managementberatungsunternehmen, fügte hinzu, dass neue Technologien zwar die Replikation der Grundlagen des Bürolebens ermöglichen, viele menschliche Interaktionen dabei jedoch verloren gehen. "Es gibt ein enormes Maß an personeller und sozialer Entwicklung, das durch informelle und ungeplante Interaktionen erfolgt," betonte Amie. Sie erklärte, dass dies „Interaktionen im Pausenraum sein könnten, ein belauschtes Gespräch zwischen Mitgliedern eines Teams, zu dem du nicht gehörst, und die Körpersprache, die wir sehen, wenn Teammitglieder auf die Bemerkung einer anderen Person reagieren. " Amie kam zu dem Schluss, dass diese Interaktionen zwar belanglos erscheinen können, wenn sie einzeln betrachtet werden, sie aber zu" einer riesigen Sammlung von Erfahrungen, Lernen und besseren sozialen Beziehungen führen können. "

Chris Chan, Gründer und CEO der Eventmanagement-Firma 3C Strategies LLC, stimmte Amies Bemerkungen zu. „Da es keine Pausenräume oder Kaffeerunden gibt, vermissen wir einen wichtigen Aspekt des Arbeitsumfelds beim Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen auf ungezwungener Ebene“, sagte Chris. "Und obwohl es den Leuten jetzt gut geht, wird es für diese neuen Leute, die ins Berufsleben kommen, die ihre Kollegen nicht kennen und keine ungezwungene Möglichkeit haben, sie von einer Büroumgebung aus kennenzulernen, sehr isolierend.“

Bruce Hogan, CEO des Technologieforschungsunternehmens Software Pundit, unterstrich diese gesellschaftliche Notwendigkeit weiter. "Die persönliche Interaktion mit Teammitgliedern hilft, Bindungen aufzubauen", sagte Bruce. "Ohne das Büro glaube ich nicht, dass sich auch Einzelpersonen kennenlernen würden", so Bruce.

III. Innovation & Mitarbeiterentwicklung könnte im Büro besser sein

„Bei Splashtop hatten wir das Glück, eine enorme Steigerung der Produktivität des Teams zu sehen, und jeder im Team hat extrem hart gearbeitet, um seine beste Arbeit zu leisten"“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. Erst kürzlich haben wir die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Produktivität der Mehrheit der Belegschaft, die derzeit von zu Hause aus arbeitet , gestiegen ist. Diese Produktivität kann jedoch mit Kompromissen einhergehen, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um es den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich von zu Hause aus zu entwickeln und produktiv zu arbeiten.

Christian Giordano, Präsident von Mancini Duffy - ein 100 Jahre altes NYC Tech-First-Architekturbüro, das eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um sich auszumalen, wie die Zukunft des Arbeitsplatzes aussehen wird - betonte, dass "Videokonferenzschaltungen oder Screensharing nicht die unerwarteten Begegnungen im Büro nachahmen können, die Kreativität und Innovation anregen".

"Das liegt daran, dass die besten Geschäftsideen und Geschäftstätigkeiten [oft] im Handumdrehen persönlich erledigt werden „, behauptete John Cushing, CEO von mNAI, einer in Großbritannien ansässigen KI-gestützten Suchmaschine für Finanzgeschäfte.

Chris Chan, CEO von 3C Strategies, könnte eine Erklärung für diesen Rückgang an Kreativität und Innovation haben. "Wenn wir von zu Hause aus arbeiten, bleiben wir beim Vertrauten und innerhalb unserer normalen Grenzen, was unsere Neigung verringert, aus unserer Komfortzone und Routine herauszutreten, was innovatives Denken und Ideenfindung behindern kann.

Brian Robben, CEO der Agentur für digitales Marketing Robben Media, fügte hinzu, dass das beste Training und Mentoring auch persönlich stattfindet: „Wenn es kein Büro gibt, müssen diese Leute aus Videoanrufen und E-Mails lernen, was nicht dasselbe ist.“

Benjamin Walker, CEO von Transcription Outsourcing, betonte, dass es auch schwierig sein kann, zu entscheiden, wen virtuell beworben werden soll. „Wenn dein Chef zurück ins Büro geht, solltest du wahrscheinlich auch zurück ins Büro gehen, denn wenn du ständig außer Sichtweite bist und deinen Verstand verloren hast, könnte das leicht jemand anderem ermöglichen, die Beförderung zu bekommen, für die du anwartest. "sagte Ben.

IV. Eine gemischte Sicht auf WFH, das Büro und Risiken der psychischen Gesundheit

Wenn ein Unternehmen völlig aus der Ferne operiert, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Amie Deverro von BeyondBetter sagte, dass dies auf die Gleichheit des täglichen Lebens, Arbeitens, Schlafens, Essens und Aufwachens in der gleichen Umgebung zurückzuführen ist, was zu geistiger Stagnation führt.

Warum? Amie erklärte, dass der Gang in ein Büro einen neuen Anreiz bietet: "Ob im Zug, im Verkehr, im Büro, beim Gehen zum Mittagessen oder wenn wir neue Leute im Aufzug sehen, unser Gehirn schafft neue neuronale Bahnen, wenn es neuen Input erhält". John Rampton, CEO von Calendar, fügte hinzu, dass ein physisches Büro dazu beiträgt, eine Art Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben aufrechtzuerhalten, und dass sein Team aus diesem Grund sehr aufgeregt ist, wieder ins Büro zurückzukehren.

Man könnte jedoch auch argumentieren, dass das WFH tatsächlich bei der psychischen Gesundheit helfen kann: weniger Zeit im Straßenverkehr, weniger Ablenkungen während des Arbeitstages, weniger Politik außerhalb des Büros und Zugang zu einer komfortableren Arbeitsumgebung. Dies legt nahe, dass dies alles von der Art der Arbeit abhängt und davon, ob die Mitarbeiter extrem isoliert (allein lebend?), introvertiert oder extrovertiert sind.

V. Auswirkungen auf Sicherheit und IT-Infrastruktur

Im Büro geht es nicht nur um die Interaktion mit Kollegen, es ist auch ein physischer Ort, an dem viele Unternehmen ihre Hardware, Server und IT-Maschinen aufbewahren. Es ist das Rückgrat der IT-Infrastruktur für viele Unternehmen. "Es würde eine Menge Arbeit und Geld bedeuten, das Ganze zu verschieben, nur um eine komplett von zu Hause aus arbeitende Einrichtung zu ermöglichen," sagte Jack Wang, CEO von Amazing Beauty Hair, einem E-Commerce-Geschäft für hochwertige Haarverlängerungen und Accessoires.

Es gibt auch die Komponente digitale Sicherheit und Zuverlässigkeit der Infrastruktur, die es zu berücksichtigen gilt, erklärte Camilo Barrero, Senior Director of Operations Technology bei Ontrack, einem Hersteller von Lösungen zur Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz. „Selbst mit Highspeed-Internet zu Hause und Zugang zu Firmen-VPNs bieten einige Büros eine technische Infrastruktur, die speziell für Sicherheitsprotokolle oder bestimmte technische Anforderungen entwickelt wurde"“, sagte Camilo.

Zu diesem Gespräch fügte Nancy Sabino, CEO und Mitbegründerin des führenden IT-Managed-Service-Anbieters SabinoComptech, hinzu, dass unvorhersehbare Internetzugänglichkeit, Bandbreite und Sicherheit ein Problem sind, wenn Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Und laut CJ Xia, VP of Sales beim Antikörperhersteller Boster Bio, zeigen Daten, dass Hacker es auf Smart-Home-Geräte abgesehen haben und WLAN das Zentrum für sie sein könnte, um Büroanlagen anzugreifen.

"Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter den richtigen Zugriff haben, den sie benötigen, um produktiv zu sein, müssen das Internet und andere Remote-Tools für die Heime der Mitarbeiter sicher und ordnungsgemäß verwaltet werden," sagte Nancy von SabinoComptech.

Wie lautet also die Schlussfolgerung zu all dem?

Trotz der oben genannten berechtigten Bedenken geben immer noch immer mehr Menschen an, komplett remote arbeiten zu wollen. In einer kürzlich von IBM durchgeführten Mitarbeiterbefragung gaben 75 Prozent an, dass sie zumindest gelegentlich weiterhin aus der Ferne arbeiten möchten, während mehr als die Hälfte — 54 Prozent — dies gerne als ihre primäre Arbeitsweise sehen würden. Es gibt viele andere Umfragen, die ähnliche Behauptungen aufstellen, wobei die Mehrheit dieser Umfragen behauptet, dass 60% der Belegschaft von zu Hause aus arbeiten wollen. Aber was ist mit den anderen 40%? Angesichts all dieser Behauptungen kann es für Unternehmen schwierig sein, zu entscheiden, was für sie am besten funktioniert.

Deshalb hat David Hulsen, CEO und Mitbegründer von RFP360, einem Hersteller von Softwarelösungen, die Organisationen dabei unterstützen, Informationen anzufordern und auf Anfragen zu antworten, seine Mitarbeiter befragt, um herauszufinden, was sie wollten. Seine Ergebnisse? Die Leute wollen immer noch soziale Interaktion am Arbeitsplatz, aber das heißt nicht, dass sie wollen, dass die Dinge wieder wie gewohnt ins Büro gehen. "Das bedeutet, dass sich unsere Erwartungen an das Büro weiterentwickeln und dass wir sowohl Telearbeiter einbeziehen als auch einen sozialen Raum für die persönliche Interaktion bieten müssen," sagte David.

Dazu fügte Splashtop-CEO Mark Lee hinzu, dass "die Arbeit von zu Hause aus ist mainstream - aber trotz der Notwendigkeit eines physischen Büros sollten Unternehmen es nicht wieder in die Flasche stopfen, selbst wenn sie es könnten. "Darüber hinaus fügte Mark Lee hinzu: "Zwar sind die Vorteile eines physischen Büros nicht von der Hand zu weisen, aber auch die erstaunlichen Vorteile der Arbeit von zu Hause aus sind nicht von der Hand zu weisen: geringere Betriebskosten, Zugang zu einem globalen Talentpool, die Möglichkeit, digitale Nomaden wie die Generation Z anzuziehen, eine Verringerung des Zeitverlustes im Verkehr, eine Produktivitätssteigerung durch weniger Arbeitsunterbrechungen, ein geringerer Kohlenstoff-Fußabdruck und Geschäftskontinuität.

Was bedeutet dies für das Büro und die Zukunft der Arbeit und die Fragen, die wir oben gestellt haben? Es bedeutet, dass wir uns auf ein hybrides Büro zubewegen: Ein Arbeitsraum, in dem sich abgelegene und physische Arbeitsumgebungen ergänzen, um das Beste aus beiden Welten zu bieten: Lebensbalance für Mitarbeiter, soziale Interaktionen, robuste Sicherheit, überragende Produktivität und reduzierte Kosten für Unternehmen.

Und wenn Sie für das Hybridbüro bereit sind, kann Splashtop helfen. Als eine Plattform, die Zehnmillionen von Anwendern unterstützt, ermöglichen wir es Unternehmen, die moderne Art des Arbeitens anzunehmen - sicher und effizient von jedem beliebigen Ort aus zu arbeiten - um Organisationen in verschiedenen Branchen dabei zu helfen, eine produktive und leistungsfähigere Belegschaft zu schaffen.

Über Splashtop - Ihr Partner für eine flexible Belegschaft

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Splashtop Inc. bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und Zusammenarbeit. Die Splashtop-Dienste für den Fernzugriff ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und von jedem Ort aus auf ihre Anwendungen und Daten zuzugreifen. Splashtop-Fernsupport ermöglicht es IT- und MSPs, Computer, mobile und industrielle Geräte sowie das Internet of Things (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Support-Lösungen ermöglichen Support- und Helpdesk-Teams den Fernzugriff auf Computer sowie auf iOS- und Android-Geräte, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende Bildschirmfreigabe, One-to-many. Mehr als 30 Millionen Benutzer nutzen Splashtop-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter splashtop.com.